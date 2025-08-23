Municipal y Xelajú empataron 1 a 1

Municipal y Xelajú firmaron tablas (1 – 1) este sábado, en el encuentro correspondiente a la fecha 6.

A pesar de comenzar en desventaja con un gol de César Archila al minuto 28 del primer tiempo, Xelajú consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Yilton Díaz en el minuto 11 de la segunda etapa.

La figura del partido fue Yilton Díaz. El volante de Xelajú metió 1 gol.

César Archila fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Braulio Linares en el arco; Carlos Estrada, César Calderón, José Mena y Cristian Jiménez en la línea defensiva; Yunior Pérez, John Méndez y Rudy Barrientos en el medio; y César Archila, Davis Contreras y Yasnier Matos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Amarini Villatoro salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Kevin Ruíz, Javier González, Gerardo Gordillo y Widvin Tebalan en defensa; Juan Cardona, Yilton Díaz y Claudio de Oliveira en la mitad de cancha; y Derrikson Quirós, Pedro Báez y Elmer Cardoza en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Stib Morales Ordóñez.

Para la siguiente fecha, Municipal actuará de visitante frente a Mictlán, mientras que Xelajú recibirá a Marquense.

Con este resultado, el anfitrión acumula 12 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Municipal

58′ 2T – Salieron César Archila por Jefry Bantes y Davis Contreras por José Martínez

66′ 2T – Salieron Yasnier Matos por Figo Montaño, Juan Cardona por Jorge Aparicio, Elmer Cardoza por Romario da Silva y Pedro Báez por Steven Cárdenas

Amonestados en Municipal:

31′ 1T Rudy Barrientos, 36′ 1T César Archila y 43′ 1T José Mena

Expulsado en Municipal:

45′ 2T José Mena (Roja por doble amarilla)

Cambios en Xelajú

59′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Antonio López

89′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Manuel Romero y Rudy Barrientos por Eddie Hernández

Amonestados en Xelajú:

36′ 1T Javier González, 46′ 1T Claudio de Oliveira y 45′ 2T Jorge Aparicio

Expulsado en Xelajú: