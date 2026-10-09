Nathaniel Méndez-Laing se queda sin club: MK Dons confirma la salida del futbolista guatemalteco

El futbolista guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing quedó sin equipo luego de que el Milton Keynes Dons FC (MK Dons) confirmara la terminación de su contrato de mutuo acuerdo. El club inglés anunció la decisión mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, con lo que puso fin a la etapa del extremo de 34 años en la institución.

Méndez-Laing se incorporó al conjunto inglés en mayo del 2025 y durante su paso por el equipo disputó 29 partidos con 10 goles y 6 asistencias, en los que fue una de las opciones ofensivas del club. Tras oficializarse su salida, el MK Dons agradeció al jugador por su profesionalismo y esfuerzo durante su estancia en el Stadium MK, además de desearle éxitos en los próximos desafíos de su carrera.

Por su parte, el jugador guatemalteco también se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a la afición y al club: “¡Gracias, Dons! Les deseo lo mejor para el futuro”.

La noticia abre un nuevo capítulo para el atacante, quien ahora tiene libertad para negociar y firmar con cualquier equipo en la presente temporada. Hasta el momento no se han dado a conocer ofertas concretas ni posibles destinos para el jugador.

Méndez-Laing fue uno de los convocados habituales de la Selección Nacional de Guatemala durante la primera etapa del proceso encabezado por Luis Fernando Tena. Sin embargo, el futbolista lleva más de un año sin vestir la camisola de la Azul y Blanco.

Desde su debut con Guatemala, acumula 20 apariciones internacionales y ha aportado cuatro asistencias, aunque todavía no ha podido marcar su primer gol con la selección nacional.