Nathaniel Mendez-Laing: su primer entrenamiento en Guatemala y qué le puede aportar a la Selección Nacional

Antes de viajar a Guatemala, Mendez-Laing contó en una entrevista realizada por su club, el Derby County, que “es muy emocionante, para mí y mi familia. Era muy cercano a mi abuela, quien ya murió, y obvio mi madre, quien también nació ahí”.

“Mi familia ha sido maravillosa. Se lo tomaron genial. Me apoyan mucho. Especialmente mi abuela, sé que ella estaría muy contra feliz de saber y eso es algo que es realmente especial para mí”, añadió el seleccionado nacional.

El extremo aseguró que representar a Guatemala en la Copa Oro 2023 es un orgullo para él.

También reveló que hubo acercamientos no solo de Guatemala, sino también de Jamaica. “Ellos insistieron (Guatemala) y entre más investigamos, se hizo evidente que el papeleo iba a ser difícil. Pero sí, al final de la última campaña, las cosas se empezaron a encausar”.

"𝙄 𝙬𝙖𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙮 𝙣𝙖𝙣 𝙬𝙝𝙤 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙙, 𝙬𝙝𝙤 𝙬𝙖𝙨 𝙗𝙤𝙧𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚. 𝙄𝙩'𝙨 𝙖 𝙗𝙞𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙪𝙨."

