Nelson García anotó doblete en la victoria por 3 a 1 de Guastatoya sobre Achuapa

Por la fecha 18 del Clausura, Guastatoya venció 3-1 a Achuapa y Nelson García marcó por duplicado. Nelson García lució su habilidad goleadora cuando ejecutó dos disparos (27′ 1T y 28′ 2T) y tuvo un papel determinante para que Guastatoya celebre este duelo. El 3 a 1 final también contó con el gol de jugada convertido por Keyshwen Arboine (37′ 1T). En tanto que la única anotación de Achuapa fue el gol de jugada de Alexis Matta, en el minuto 36 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Nelson García. El volante de Guastatoya metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Keyshwen Arboine fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado y Víctor Armas en la línea defensiva; Marlon Sequén, Ariel Lon y Nelson García en el medio; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y Kevin Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Álvaro García salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo y Randall Corado en defensa; Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía y Derlis Aquino en la mitad de cancha; y Jomal Williams en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio David Cordon Hichos fue Diego Ojer González.

Para la siguiente fecha, Guastatoya actuará de visitante frente a Cobán Imperial, mientras que Achuapa recibirá a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 24 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 15 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salió Joshua Ubico por Yordi Aguilar

63′ 2T – Salió Marlon Sequén por Jonathan Estrada

75′ 2T – Salieron Nelson García por Gilder Cruz y Keyshwen Arboine por Herberth Morales

79′ 2T – Salió Kevin Fernández por Keyner Agustín

Amonestados en Guastatoya:

36′ 1T Joshua Ubico, 8′ 2T Ariel Lon y 29′ 2T Nelson García

Cambios en Achuapa

57′ 2T – Salieron Carlos Mejía por Alexis Matta, Derlis Aquino por Erick Sánchez y Edgar Macal por Denilson Bol

74′ 2T – Salió Anthony Martir por Kevin Castillo

Amonestado en Achuapa: