Nicolás Martínez anotó doblete en la victoria por 2 a 1 de Mixco sobre Antigua GFC

La figura del partido fue Nicolás Martínez. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Gabriel Arce fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel.
El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Esnaydi Zúñiga, Nixson Flores y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kennedy Rocha, Christian Ojeda y Edilson Reyes en el medio; y Jefrey Segura, Esteban Garcia y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Estuardo Sicán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Juan Osorio y Kevin Grijalva en defensa; Jimmy Ruiz, Héctor Prillwitz, Enrique Camargo y Santiago Garzaro en la mitad de cancha; y Andris Herrera y Agustín Maziero en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en Municipal de Mixco fue Diego Ojer González.
Para la siguiente fecha, Mixco actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC recibirá a Mictlán.
Con este resultado, el anfitrión acumula 26 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 21 unidades y se ubica en el sexto lugar.
Cambios en Mixco
- 57′ 2T – Salió Edilson Reyes por Kener Lemus
- 63′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Esteban Garcia por Yonathan Pozuelos
- 73′ 2T – Salieron Kennedy Rocha por José Bolaños y Nicolás Martínez por Eliser Quiñones
Amonestados en Mixco:
- 23′ 2T Kennedy Rocha y 25′ 2T Jeshua Urizar
Cambios en Antigua GFC
- 29′ 1T – Salió Kevin Grijalva por Kevin Macareño
- 58′ 2T – Salieron Andris Herrera por Brayam Castañeda y Agustín Maziero por Dewinder Bradley
- 72′ 2T – Salieron Santiago Garzaro por Brandon De León y Enrique Camargo por Angel Illescas
Amonestados en Antigua GFC:
- 11′ 1T Juan Osorio, 25′ 2T Jimmy Ruiz, 36′ 2T Dewinder Bradley y 41′ 2T Enzo Fernández
Expulsado en Antigua GFC:
- 4′ 2T Juan Osorio (Roja directa)