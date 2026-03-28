Nicolás Martínez anotó doblete en la victoria por 2 a 1 de Mixco sobre Antigua GFC

Mixco le ganó con lo justo a Antigua GFC, el encuentro que jugaron este sábado por la fecha 16 del Clausura. Los goles del partido para el local los anotó Nicolás Martínez (1′ 1T y 6′ 1T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Jeshua Urizar (30′ 2T, en contra).

La figura del partido fue Nicolás Martínez. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Gabriel Arce fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel.

El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Esnaydi Zúñiga, Nixson Flores y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kennedy Rocha, Christian Ojeda y Edilson Reyes en el medio; y Jefrey Segura, Esteban Garcia y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Estuardo Sicán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Juan Osorio y Kevin Grijalva en defensa; Jimmy Ruiz, Héctor Prillwitz, Enrique Camargo y Santiago Garzaro en la mitad de cancha; y Andris Herrera y Agustín Maziero en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en Municipal de Mixco fue Diego Ojer González.

Para la siguiente fecha, Mixco actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC recibirá a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión acumula 26 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 21 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Mixco

57′ 2T – Salió Edilson Reyes por Kener Lemus

63′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Esteban Garcia por Yonathan Pozuelos

73′ 2T – Salieron Kennedy Rocha por José Bolaños y Nicolás Martínez por Eliser Quiñones

Amonestados en Mixco:

23′ 2T Kennedy Rocha y 25′ 2T Jeshua Urizar

Cambios en Antigua GFC

29′ 1T – Salió Kevin Grijalva por Kevin Macareño

58′ 2T – Salieron Andris Herrera por Brayam Castañeda y Agustín Maziero por Dewinder Bradley

72′ 2T – Salieron Santiago Garzaro por Brandon De León y Enrique Camargo por Angel Illescas

Amonestados en Antigua GFC:

11′ 1T Juan Osorio, 25′ 2T Jimmy Ruiz, 36′ 2T Dewinder Bradley y 41′ 2T Enzo Fernández

Expulsado en Antigua GFC: