Nicolás Martínez ayudó con doblete a Mixco en victoria frente a Guastatoya

Este sábado, el delantero Nicolás Martínez no decepcionó y marcó dos goles, liderando a Mixco hacia el triunfo por 2-0 sobre Guastatoya en la fecha 7 del Apertura. El delantero silenció al público a los 19 minutos del segundo tiempo al concretar un cabezazo. Más tarde, fue él quien aniquiló la valla rival al cerrar el resultado en el minuto 41 de la misma etapa.

El desempeño Nicolás Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Moscoso. El portero de Mixco fue protagonista frente a Guastatoya.

El DT de Mixco, Fabricio Benítez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Óscar González, Christian Ojeda y Erick Arevalo en el medio; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Miguel Gonzalez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Dilan Palencia, Keyshwen Arboine, Herberth Morales y Keyner Agustín en defensa; Samuel Garrido, Marlon Sequén y Gutemberg en la mitad de cancha; y Nelson García, Víctor Ávalos y Denilson Sánchez en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Municipal de Mixco.

En la próxima fecha, Mixco visitará a Municipal y Guastatoya jugará de visitante frente a Antigua GFC.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 16 puntos, mientras que la visita, con 1, queda en el décimo segundo lugar.

Cambios en Mixco

60′ 2T – Salieron Kennedy Rocha por Gabriel Arce y Erick Arevalo por José Bolaños

66′ 2T – Salió Esteban Garcia por Eliser Quiñones

Amonestado en Mixco:

1′ 2T Jeshua Urizar

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salió Marlon Sequén por Yordin Hernández

55′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Kevin Aladesanmi

77′ 2T – Salieron Samuel Garrido por Hristopher Robles y Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga

83′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por Kevyn Aguilar

Amonestados en Guastatoya: