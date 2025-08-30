Nicolás Martínez ayudó con doblete a Mixco en victoria frente a Guastatoya

El desempeño Nicolás Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Moscoso. El portero de Mixco fue protagonista frente a Guastatoya.
El DT de Mixco, Fabricio Benítez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Óscar González, Christian Ojeda y Erick Arevalo en el medio; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Miguel Gonzalez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Dilan Palencia, Keyshwen Arboine, Herberth Morales y Keyner Agustín en defensa; Samuel Garrido, Marlon Sequén y Gutemberg en la mitad de cancha; y Nelson García, Víctor Ávalos y Denilson Sánchez en la delantera.
Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Municipal de Mixco.
En la próxima fecha, Mixco visitará a Municipal y Guastatoya jugará de visitante frente a Antigua GFC.
De esta manera el local está puntero en el campeonato con 16 puntos, mientras que la visita, con 1, queda en el décimo segundo lugar.
Cambios en Mixco
- 60′ 2T – Salieron Kennedy Rocha por Gabriel Arce y Erick Arevalo por José Bolaños
- 66′ 2T – Salió Esteban Garcia por Eliser Quiñones
Amonestado en Mixco:
- 1′ 2T Jeshua Urizar
Cambios en Guastatoya
- 45′ 2T – Salió Marlon Sequén por Yordin Hernández
- 55′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Kevin Aladesanmi
- 77′ 2T – Salieron Samuel Garrido por Hristopher Robles y Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga
- 83′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por Kevyn Aguilar
Amonestados en Guastatoya:
- 11′ 1T Keyner Agustín, 21′ 1T Marlon Sequén, 41′ 1T Miguel Gonzalez, 41′ 1T Dilan Palencia y 39′ 2T Nelson García