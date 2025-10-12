Nicolás Martínez marcó un hat-trick en la goleada 4-1 de Mixco frente a Malacateco

Durante la fecha 14, Mixco protagonizó un duelo espectacular contra Malacateco y lo aplastó con un 4 a 1 en el estadio Municipal de Mixco. Los goles del partido para el local los anotaron Nicolás Martínez, que convirtió un Hat-Trick (32′ 1T, 17′ 2T y 25′ 2T) y Yonathan Pozuelos (44′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Frank De León (1′ 2T).

El mejor jugador del partido fue Nicolás Martínez. El atacante de Mixco anotó 3 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.

Yonathan Pozuelos se destacó también en el estadio Municipal de Mixco. El atacante de Mixco anotó 1 gol.

El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en la línea defensiva; Gabriel Arce, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Adrián Cifuentes, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos en el ataque.

Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Brayan Morales, Carlos Pérez Ochoa, Wagner Estrada y Andru Morales en defensa; José Ochoa, Frank De León, Andy Soto y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Ortiz y Byron Angulo en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal de Mixco.

El próximo partido de Mixco en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Malacateco recibirá a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

50′ 2T – Salió Adrián Cifuentes por Esteban Garcia

81′ 2T – Salió Nicolás Martínez por José Bolaños

88′ 2T – Salió Christian Ojeda por Jonathan Márquez

Amonestado en Mixco:

39′ 1T Yonathan Pozuelos

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salió Kenneth Cerdas por Vidal Paz

77′ 2T – Salieron José Ortiz por Ditter Lang y Frank De León por Demcy Guzmán

Amonestados en Malacateco: