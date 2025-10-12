Nicolás Martínez marcó un hat-trick en la goleada 4-1 de Mixco frente a Malacateco

El mejor jugador del partido fue Nicolás Martínez. El atacante de Mixco anotó 3 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.
Yonathan Pozuelos se destacó también en el estadio Municipal de Mixco. El atacante de Mixco anotó 1 gol.
El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en la línea defensiva; Gabriel Arce, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Adrián Cifuentes, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos en el ataque.
Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Brayan Morales, Carlos Pérez Ochoa, Wagner Estrada y Andru Morales en defensa; José Ochoa, Frank De León, Andy Soto y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Ortiz y Byron Angulo en la delantera.
Stib Morales Ordóñez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal de Mixco.
El próximo partido de Mixco en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Malacateco recibirá a Guastatoya.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Mixco
- 50′ 2T – Salió Adrián Cifuentes por Esteban Garcia
- 81′ 2T – Salió Nicolás Martínez por José Bolaños
- 88′ 2T – Salió Christian Ojeda por Jonathan Márquez
Amonestado en Mixco:
- 39′ 1T Yonathan Pozuelos
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salió Kenneth Cerdas por Vidal Paz
- 77′ 2T – Salieron José Ortiz por Ditter Lang y Frank De León por Demcy Guzmán
Amonestados en Malacateco:
- 27′ 1T Carlos Pérez Ochoa y 31′ 1T Kenneth Cerdas