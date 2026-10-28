“No desconfiamos del arbitraje”: Amarini Villatoro habla antes de la semifinal de vuelta contra Olimpia

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro afronta con optimismo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, en el que su equipo, el Cartaginés de Costa Rica, buscará asegurar su clasificación a la final frente al Olimpia de Honduras, este miércoles 28 de octubre, a las 21 horas de Guatemala. El encuentro será transmitido por ESPN.

El conjunto costarricense llega con una ventaja de 1-0, conseguida en el partido de ida disputado en Cartago, resultado que le permite avanzar con un empate o incluso con una derrota por un gol de diferencia, dependiendo del marcador.

Sin embargo, Villatoro dejó claro que su equipo está concentrado en el aspecto futbolístico y que no permitirá que factores externos afecten el desempeño de sus jugadores.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador guatemalteco aseguró que no está preocupado por factores externos y expresó su confianza en el trabajo arbitral durante el compromiso en tierras catrachas.

“Me enfoco mucho en el tema futbolístico y trato que mis jugadores también lo estén. Si toca manejar algo externo, me corresponde asumirlo a mí. He tratado que el grupo esté tranquilo y concentrado en lo que se pueda presentar dentro de la cancha. No desconfiamos del arbitraje; hay VAR, que es un gran apoyo y ha venido a cambiar muchas cosas. No veo por qué el arbitraje podría incidir, tampoco lo veo como una excusa”, expresó Villatoro.

El estratega también aclaró unas declaraciones que habían generado comentarios en días anteriores sobre el Olimpia, uno de los clubes más laureados de Centroamérica. “Dije que le marcan todo, no que le regalan todo”, puntualizó el técnico guatemalteco al ser consultado sobre sus palabras relacionadas con el conjunto hondureño.

El Cartaginés buscará alcanzar por primera vez la final de la Copa Centroamericana, mientras que Villatoro confía en que sus dirigidos mantengan la calma y el orden táctico para defender la ventaja conseguida ante el vigente campeón hondureño. De lograr la clasificación, el estratega guatemalteco disputaría nuevamente una final internacional, como lo hizo hace un año al frente del Xelajú MC.