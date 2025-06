“No es imposible vencerlos”: El análisis de Tena previo al Guatemala vs Panamá en Copa Oro 2025

Las selecciones de Guatemala y Panamá se enfrentarán el viernes 20 de junio en el Q2 Stadium, en Austin, Texas, en un partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro 2025 de la Concacaf.

El conjunto guatemalteco viene de derrotar 1-0 a Jamaica en su debut en el torneo y sumar tres puntos importantes en su lucha por avanzar a los cuartos de final.

El duelo contra Panamá es uno de los más esperados por la afición guatemalteca, ya que la selección canalera es rival de la Bicolor en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y el choque en Austin se perfila como un aperitivo de gran calidad.

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala, conversó con medios de comunicación en la previa del encuentro y compartió su análisis sobre lo que espera de Panamá y lo que puede ofrecer Guatemala.

Según Tena, Panamá es una de las mejores selecciones de la Concacaf y la sitúa al mismo nivel que México, Estados Unidos y Canadá, aunque afirma que “no es imposible vencerla”.

“Panamá es el mejor equipo de Centroamérica y del Caribe, está a la par de México, EE. UU. y Canadá. Esperamos un equipo muy ofensivo y con mucha movilidad”, dijo.

“Tienen buenos jugadores, esperamos un partido durísimo, no es imposible vencerlos. Una buena noticia es que no viene Carrasquilla, porque me parece un gran jugador. Hoy por hoy es de los equipos favoritos a ganar la Copa Oro”, afirmó.

El técnico no quiso entrar en detalles sobre lo que hará Guatemala, pero sí adelantó que su equipo tendrá algunas modificaciones con respecto a lo mostrado ante Jamaica.

“Habrá algunos cambios, pero trataremos mantener la estructura. Estamos pensando en hacer un gran partido, trataremos de sumar. Todos los jugadores están bien”, opinó.

“Tenemos jugadores con más calidad de lo que la gente cree”, concluyó.

