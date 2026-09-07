“No llego desnudo”: El Fantasma Figueroa lanza duro dardo a Comunicaciones

El chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ya tiene nuevo desafío. El extécnico de Comunicaciones fue presentado como nuevo entrenador del Real Estelí de Nicaragua, un reto que asume con ilusión, pero también con la experiencia reciente de una etapa que, según sus propias palabras, le dejó una sensación de amargura tras su paso por el futbol guatemalteco.

Figueroa destacó el potencial del conjunto nicaragüense y aseguró que llega a un plantel que conoce, una situación que considera fundamental para intentar competir y sobresalir en una liga que, a su criterio, ha elevado considerablemente su nivel.

“El compromiso con Real Estelí es grande. Tiene una gran camada de jugadores jóvenes y los de experiencia los conozco a todos y será un lindo reto y eso como cuerpo técnico nos llena de ilusión”, dijo el entrenador chileno.

Sin embargo, sus declaraciones tomaron otro rumbo cuando recordó su reciente experiencia con Comunicaciones. Figueroa no ocultó que su salida del conjunto crema le dejó un sabor amargo y aprovechó para señalar que no pudo trabajar con la libertad que esperaba.

“Cuando veníamos aterrizando mi mujer me dice ‘volvimos a casa’ y es verdad y la tomo así porque tuve una experiencia amarga. Salvé a un equipo del descenso y me vine con la sensación de amargura, porque cuando te impiden hacer lo que tú haces siempre hay una sensación de amargura”, expresó.

Las palabras del chileno vuelven a poner sobre la mesa lo ocurrido durante su segundo ciclo al frente de Comunicaciones. Figueroa llegó en un momento complicado, con el objetivo principal de alejar al club de la zona de descenso, una misión que consiguió, pero que no terminó acompañada por los resultados que se esperaban posteriormente.

Tras asegurar la permanencia, el técnico tuvo participación en la conformación del plantel, aunque el equipo no consiguió dar el salto competitivo esperado. La irregularidad se mantuvo y terminó por dejar a los cremas en la parte baja de la clasificación.

Su salida se produjo después de la derrota en el Clásico 338 frente a Municipal, resultado que dejó a Comunicaciones fuera de la zona de clasificación y profundizó la presión sobre el cuerpo técnico.

Ahora, desde Nicaragua, Figueroa también marcó una diferencia respecto a su llegada a Guatemala. El chileno aseguró que conoce a los jugadores de Real Estelí, incluidos los jóvenes, los experimentados y los extranjeros, algo que, según él, le permitirá comenzar su nuevo proyecto con mayor información.

“A mí lo que me ayuda es que conozco a todo el plantel de Real Estelí. Jóvenes, grandes y a los extranjeros, no llego desnudo como llegué a Guatemala”, señaló.

Un nuevo reto en Nicaragua

Figueroa también hizo un análisis de la liga nicaragüense y la calificó como una competencia dinámica y exigente, en la que los equipos han elevado su nivel. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en un escenario diferente y con un plantel que, según sus propias palabras, conoce mejor.

Su llegada al Real Estelí abre así un nuevo capítulo en su carrera, mientras sus declaraciones sobre Comunicaciones dejan una cuenta pendiente y reavivan el debate sobre las condiciones en las que vivió su segunda etapa al frente del equipo crema.