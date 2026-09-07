San Pedro y Suchitepéquez, dos realidades opuestas tras sus ascensos a la Liga Nacional

La séptima jornada del torneo Apertura marcó con claridad el contraste entre los dos equipos que llegaron esta temporada a la Liga Nacional. Mientras San Pedro se ha convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato y ya compite de tú a tú con los equipos tradicionales, Deportivo Suchitepéquez atraviesa el camino contrario, con resultados que mantienen al equipo en el fondo de la clasificación y con muchas dudas alrededor de su proyecto.

Lo que comenzó para San Pedro como la novedad de un equipo recién ascendido se ha transformado, en apenas siete fechas, en una amenaza para cualquiera y en un rival que ya se ganó el respeto de la máxima categoría. El conjunto sampedrano ha respondido con resultados, personalidad y una idea clara de juego, de la mano del técnico guatemalteco Edwin Vásquez.

El entrenador fue uno de los principales responsables del histórico ascenso y ahora ha logrado mantener al equipo entre los tres mejores del certamen. San Pedro no ha necesitado un largo periodo de adaptación a la categoría y, por el contrario, ha demostrado que puede competir incluso contra clubes acostumbrados a pelear por los primeros puestos.

En siete jornadas, derrotó al subcampeón Xelajú MC, goleó en casa a Suchitepéquez, venció a Aurora, le quitó el invicto a Antigua GFC y recientemente se plantó en El Trébol ante el campeón Municipal, al que le sacó un empate. Sus únicos dos tropiezos fueron frente a Comunicaciones y Malacateco.

“Este compromiso adquirido siempre ha sido serio. Desde que ascendimos buscamos armar con la directiva un proyecto serio y competitivo. Estamos conscientes que somos los benjamines de la liga, pero a base de trabajo y mucha disciplina hemos sacado los resultados y eso nos tiene contentos”, explicó Vásquez.

San Pedro suma 13 puntos y se encuentra a solo tres unidades del líder Municipal, que acumula 16. Aunque el torneo todavía está en una etapa inicial, el equipo ya dejó de ser una sorpresa pasajera y comienza a perfilarse como uno de los candidatos para disputar la fase final.

Suchi no levanta

En el otro extremo aparece Deportivo Suchitepéquez. El regreso de los venados a la Liga Nacional generó ilusión entre sus aficionados, pero el equipo todavía no ha logrado responder a esas expectativas. Después de siete jornadas, ocupa el último puesto de la clasificación con apenas cuatro puntos y continúa dejando una sensación de deuda.

El problema parece venir desde la planificación. Las decisiones de la directiva han generado cuestionamientos, comenzando con el despido del técnico guatemalteco Érick González, quien había sido pieza importante para conseguir el regreso a la máxima categoría. Las diferencias en torno a la conformación y los refuerzos del plantel también terminaron influyendo en la salida del entrenador.

La apuesta pasó entonces por el mexicano Héctor Altamirano, quien llegó sin conocer a profundidad la Liga Nacional y con un plantel que no había construido. El técnico no logró encontrar rápidamente el funcionamiento necesario para sacar al equipo de la parte baja y terminó dejando el cargo.

Recientemente, Suchitepéquez incorporó al nacional Manuel Castañeda, quien consiguió darle al equipo su primera victoria del campeonato. Sin embargo, la mejoría todavía no se consolida y en la jornada más reciente volvió a tropezar frente a Malacateco.

La diferencia entre ambos ascendidos ya comienza a ser evidente. San Pedro disfruta un presente que ilusiona y se codea con los mejores, mientras Suchitepéquez necesita reaccionar cuanto antes. Si la tendencia no cambia, la distancia en puntos puede convertirse en un problema mayor de cara al Clausura, especialmente por la pelea por la permanencia.

El regreso a la Liga Nacional, por ahora, está dejando dos historias completamente diferentes: una de crecimiento y sorpresa, y otra de urgencia y preocupación.

Para la octava fecha, que se disputará este miércoles 9 de septiembre, San Pedro buscará mantener su paso perfecto como local cuando reciba a Deportivo Mixco, mientras Suchitepéquez será anfitrión de Guastatoya.