Las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Primera División dejaron dos eliminatorias abiertas y un fin de semana decisivo para conocer a los finalistas.

Nueva Santa Rosa dio un paso importante al imponerse 4-3 a Fraijanes como visitante, mientras Deportivo Mictlán y Aguacatán empataron 1-1 y definirán su clasificación en el partido de vuelta.

Mictlán y Aguacatán mantienen la serie abierta

El sábado, Aguacatán y Deportivo Mictlán protagonizaron un encuentro cerrado. Los conejos de Asunción Mita tomaron ventaja en el primer tiempo con una anotación de Douglas Romero, pero Héctor Arévalo consiguió el empate para el conjunto local en la etapa de complemento.

El resultado dejó la eliminatoria sin un favorito claro y trasladó la definición al encuentro de vuelta. Después del partido, Arévalo reconoció la dificultad del rival, aunque destacó que Aguacatán tiene argumentos para buscar la clasificación en condición de visitante.

Nueva Santa Rosa golpea primero ante Fraijanes

En la otra semifinal, Nueva Santa Rosa consiguió una valiosa victoria por 4-3 frente a Fraijanes, en un partido que tuvo siete anotaciones y constantes cambios en el marcador.

Jorge Ortiz abrió el camino para los Paneleros, pero Ángel Álvarez empató para los cafetaleros. Federico Antúnez volvió a adelantar a Nueva Santa Rosa y Jorge Lara estableció el 2-2 antes del descanso.

En la segunda mitad, Roque Caballero puso nuevamente en ventaja a los visitantes y Lara firmó su doblete para igualar 3-3. Sin embargo, Nueva Santa Rosa encontró otra anotación para quedarse con el triunfo y llegar con ventaja mínima al compromiso definitivo.

Todo se define este fin de semana

Las dos series tendrán su desenlace en los próximos días. Nueva Santa Rosa recibirá a Fraijanes el sábado, a las 19 horas, con la ventaja de un gol en el marcador global.

Por su parte, Deportivo Mictlán será local ante Aguacatán el domingo, a las 15 horas, en Asunción Mita. Ambos equipos llegan con la serie igualada 1-1 y buscarán el resultado que les permita avanzar a la final del Apertura 2026.