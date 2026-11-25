El volante guatemalteco Olger Escobar continuará su carrera en el CF Montréal durante la temporada 2027, luego de que el club canadiense ejerciera la opción de renovar su contrato para el próximo año.

La noticia fue anunciada el martes mediante un comunicado oficial, en el que la institución confirmó la continuidad de cinco futbolistas tras hacer efectivas sus respectivas opciones contractuales. Además de Escobar, seguirán formando parte del plantel los defensas Dawid Bugaj y Brandan Craig, así como los centrocampistas Victor Loturi y Dante Sealy.

El mediocampista de 20 años, integrante de la Selección Nacional de Guatemala, tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en los planes del entrenador Philippe Eullaffroy, sumar más minutos y ganar protagonismo dentro del equipo.

La continuidad representa una oportunidad importante para el crecimiento profesional del futbolista guatemalteco, quien busca ganar experiencia y regularidad en una de las principales ligas de Norteamérica.

Escobar espera tener mayor participación durante la próxima campaña y trasladar ese crecimiento a la Selección de Guatemala, donde figura como uno de los jóvenes con mayor proyección.

Su objetivo será consolidarse en el mediocampo del conjunto canadiense y continuar sumando experiencia para fortalecer su papel dentro del combinado nacional.

Montréal apuesta por la continuidad

La decisión del club llega después de una temporada complicada, en la que CF Montréal terminó en el último lugar de su conferencia, con 26 puntos.

Pese a los resultados, la directiva decidió mantener a cinco futbolistas cuyos contratos tenían opciones para el 2027, con la intención de conservar una base de jugadores que ya conoce el funcionamiento del equipo.

Para Escobar será su tercera temporada con la institución canadiense, a la que llegó en el 2025 procedente del New England Revolution II. La renovación confirma la continuidad del guatemalteco en el futbol estadounidense y le permitirá afrontar un nuevo desafío con la intención de ganar protagonismo.