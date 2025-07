Olger Escobar: el camino que inició como Sub-17 y lo llevó a ser el Mejor Jugador Joven de la Copa Oro 2025

Los sueños están para cumplirse, pero para alcanzarlos se necesita trabajar con conciencia, avanzar paso a paso y no rendirse. Así lo ha demostrado Olger Escobar, quien con apenas 18 años se ha consolidado como una de las mayores promesas de la Selección Nacional.

Ser elegido el Mejor Jugador Joven por la Concacaf no fue producto del azar, sino del rendimiento mostrado dentro de la cancha y de los dos goles que fueron clave para la Bicolor en la competición.

Durante el partido contra Estados Unidos, en la semifinal disputada en el Energizer Stadium, los aficionados guatemaltecos coreaban su nombre pidiendo su ingreso. Su ausencia se notó en el primer tiempo. Al entrar, le dio un nuevo impulso al equipo y, con su gol al minuto 80, encendió la esperanza de un posible empate.

Escobar se formó en la academia del New England Revolution, donde perfeccionó su instinto goleador y su habilidad innata. Fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS NEXT Sub-17 y pieza fundamental del equipo Sub-19 que ganó la MLS NEXT Cup ese mismo año. Además, fue reconocido como el Jugador del Año de la academia del New England Revolution en la temporada 2022-2023.

El proceso hasta llegar a la Mayor

El técnico mexicano Marvin Cabrera lo convocó por primera vez en agosto de 2022 para integrar el proceso de la Selección Nacional Sub-17. Tenía apenas 15 años y 11 meses cuando conoció el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, dejando una gran impresión en el cuerpo técnico.

Nacido en Estados Unidos en 2006, Olger heredó de sus padres el amor por Guatemala, un sentimiento que lleva con orgullo. Ese mismo año disputó fogueos internacionales y el Torneo Sub-16 Uncaf FIFA FORWARD.

Siempre bajo la dirección de Cabrera, participó en los procesos rumbo al Premundial Concacaf Sub-17 de 2023 y al Premundial Sub-20 en 2024.

Fue en noviembre de 2023 cuando Luis Fernando Tena lo convocó por primera vez a la Selección Mayor. Desde entonces ha disputado 14 partidos y ha anotado tres goles: el primero, en marzo de 2025 ante Honduras, y los otros dos en la reciente Copa Oro.

Digno heredero

Escobar porta con orgullo el número 20, el mismo que usó Carlos “El Pescadito” Ruiz, quien también ha reconocido su talento y lo ha motivado a seguir representando dignamente a Guatemala y portal el dorsal con orgullo.

¡Guatemala tiene estrella! 🌟



Olger Escobar fue la revelación juvenil del torneo 👏



Presentado por @aramco pic.twitter.com/jnsabkd3VQ — Gold Cup (@GoldCup) July 8, 2025

El próximo reto para Olger y para la Selección será en septiembre, cuando inicie la eliminatoria final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Balance positivo

En una entrevista con su club el CF Montreal, Escobar reveló lo que significó para él la Copa Oro, “La Copa Oro fue una experiencia increíble para mí. Era algo que esperaba con ansias desde que clasificamos. Es un gran escenario y, obviamente, Guatemala, llegamos a la semifinal, que es bastante lejos. Lo más lejos que hemos llegado desde entonces, creo que fueron 29 años, así que se sintió bien llegar a la semifinal”, afirmó Olger.

El destacado jugador, analizó partido a partido, así como sus goles, “Es un gran torneo y entramos pensando que era una gran oportunidad para demostrar quiénes éramos. Fue una buena experiencia participar en un torneo así y jugar contra jugadores que juegan en Europa y MLS”, dijo reportándose listo para lo que viene.