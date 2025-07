Olger Escobar se estrena con el Montréal y suma en el empate frente a Orlando

La espera terminó y el fútbol guatemalteco celebra: Olger Escobar debutó oficialmente en la Major League Soccer. El joven legionario vio minutos con el CF Montréal en un complicado duelo de visita ante Orlando City, ingresando al arranque del segundo tiempo y dejando una grata impresión en los pocos minutos que tuvo en cancha.

El partido, disputado en el Inter&Co Stadium, no comenzó favorable para Montréal, que se fue al descanso con desventaja de 1-0. Fue entonces cuando el cuerpo técnico decidió darle ingreso a Escobar, quien saltó al campo con personalidad, actitud ofensiva y una clara intención de cambiar el rumbo del juego.

El guatemalteco no desentonó. Aunque el equipo canadiense tomó una postura más conservadora en el complemento, Olger supo aprovechar cada balón y buscó constantemente asociarse con sus compañeros por las bandas. Su movilidad fue clave para mantener ocupada a la defensa local, mientras el cronómetro jugaba en contra.

La recompensa llegó: Montreal logró el empate en los primeros minutos del segundo tiempo tras una jugada colectiva bien armada desde el medio campo y la cuál llevaría a una falta cometida por el rival y que sancionaría como penal. El 1-1 dio respiro al equipo visitante y abrió el escenario para que Escobar mostrara su talento en la transición ofensiva.

Pero el momento más emocionante para el juvenil nacional llegó al minuto 89, cuando se animó con un potente disparo desde fuera del área. El balón pasó rozando el poste derecho del arquero de Orlando y dejó claro que Olger no teme a los grandes escenarios. Estuvo a centímetros de firmar su debut con un golazo.

