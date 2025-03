Olger Escobar vive un momento especial tras marcar su primer gol con la selección de Guatemala

El héroe de Guatemala en la victoria 2-1 ante Honduras, Olger Escobar, habló tras el partido y expresó su felicidad por anotar el gol que le dio el triunfo a la Azul y Blanco en su primer partido del 2025. El mediocampista, que ingresó en el segundo tiempo y marcó un golazo al minuto 85, vivió un momento inolvidable en su carrera.

"Muy feliz por lo que me pasó hoy, lo esperaba, pero no así. Fue algo que me pasó muy rápido y estoy muy feliz", mencionó el joven futbolista tras el encuentro contra los catrachos.

Sobre la jugada que le permitió marcar el gol de la victoria, Escobar detalló cómo analizó la situación en el campo para sorprender al arquero hondureño.

"Vi que presionamos muy fuerte, y el defensa se equivocó en la salida. Miré al portero fuer de su línea, así que aproveché para pegarle", explicó el futbolista, quien no dudó en disparar desde larga distancia para mandar el balón al fondo de la red.

El tanto de Escobar significó mucho más que la victoria para Guatemala. Para él, fue un momento muy especial en su carrera, ya que se trata de su primer gol como profesional.

"Es un momento que me da escalofríos, es un momento muy especial para mí. También es mi primer gol como profesional, entonces es algo muy especial y estoy muy feliz","El gol se lo dedico a mis papás, a mi familia y a toda la gente".

Escobar también tuvo palabras de cariño hacia el país que lo ha visto crecer futbolísticamente. "Guatemala me ha ayudado mucho y lo amo con toda mi alma", declaró con orgullo, dejando claro el compromiso que siente por representar los colores de la Azul y Blanco.

Por último, envió un mensaje de agradecimiento a la afición guatemalteca, que siempre ha estado alentando a la selección. "Agradecerles el apoyo, siempre han estado con nosotros y eso nos motiva muchísimo

Con su gol y su entrega en el campo, Olger Escobar se convirtió en el protagonista de la primera victoria de Guatemala en el 2025, dejando una gran impresión en este inicio de año y consolidándose como una de las nuevas figuras a seguir en la Azul y Blanco.

