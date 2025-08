Olger Escobar vuelve a sumar minutos con el CF Montreal en la Leagues Cup

El guatemalteco Olger Escobar continúa acumulando experiencia internacional con el CF Montreal, esta vez durante la segunda jornada de la Leagues Cup, donde su equipo cayó por 2-1 ante el Toluca de México.

A pesar del resultado adverso, el juvenil nacional volvió a ingresar desde el banquillo, reafirmando su papel como pieza de recambio frecuente en la escuadra canadiense.

Escobar ingresó al terreno de juego al minuto 76, sustituyendo a Ganaddy Synchuk, cuando su equipo ya se encontraba en desventaja. Durante su tiempo en cancha, el atacante intentó generar opciones ofensivas y se acercó en un par de ocasiones al arco rival, aunque sin lograr concretar el empate.

El duelo ante Toluca comenzó de forma favorable para el Montreal, que se adelantó en el marcador. Sin embargo, en apenas tres minutos, el conjunto mexicano logró remontar y sellar la victoria, dejando sin puntos a los canadienses en esta jornada del torneo binacional.

Con esta aparición, Olger sigue sumando minutos importantes en un certamen de alta exigencia, lo cual representa un paso clave en su desarrollo como futbolista profesional. Además, se perfila como uno de los jugadores centroamericanos jóvenes con mayor proyección en el exterior.

El próximo compromiso del CF Montreal será el martes 5 de agosto ante Puebla, también representante de la Liga MX. Se espera que Escobar nuevamente tenga participación, ya sea desde el inicio o como revulsivo, en un partido que será clave para las aspiraciones de su equipo en la fase de grupos.

El atacante guatemalteco continúa aprovechando cada oportunidad para mostrarse y ganar ritmo competitivo. Su desempeño es seguido de cerca por la afición y el cuerpo técnico de la Selección Nacional, en donde también figura como una de las promesas a futuro.

Escobar, de apenas 18 años, ha tenido un 2025 positivo en cuanto a minutos y evolución, consolidándose poco a poco en el entorno del primer equipo del Montreal. La Leagues Cup le brinda ahora un escenario ideal para seguir creciendo frente a rivales de peso.

