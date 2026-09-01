Óscar Santis deberá esperar para volver a jugar: esta es la razón porque fue aplazado el partido del Brunéi DPMM

El guatemalteco Óscar Santis tendrá que esperar para volver a la actividad con el Brunéi DPMM FC, después de que el partido programado contra el Terengganu FC fuera aplazado debido a las peligrosas condiciones de calidad del aire en Brunéi Darussalam.

La densa neblina contaminante, conocida como haze, obligó a suspender el encuentro correspondiente a la Copa FA de Malasia.

La decisión fue confirmada por la Malaysian Football League, luego de que las condiciones atmosféricas representaran un riesgo para la salud de los futbolistas y las demás personas involucradas en el espectáculo.

El compromiso debía disputarse en el Estadio Nacional Hassanal Bolkiah, casa del DPMM FC, equipo al que Santis se incorporó esta temporada para continuar su carrera como legionario.

El futbolista guatemalteco había comenzado con buenas sensaciones su aventura en el futbol asiático y ahora deberá esperar la confirmación de una nueva fecha para volver a tener actividad.

Santis espera una nueva oportunidad

La suspensión del partido retrasa el regreso de Santis a la competencia, mientras el equipo espera conocer cuándo podrá disputarse el encuentro ante Terengganu.

El guatemalteco busca consolidarse en su nueva etapa internacional y recuperar protagonismo con el DPMM FC, después de convertirse esta temporada en uno de los legionarios guatemaltecos que emprendieron nuevos retos fuera del país.

Mientras el compromiso del equipo de Santis quedó suspendido, la Copa FA de Malasia sí tuvo actividad en otros escenarios.

El vigente campeón, Johor Darul Ta'zim, inició la defensa de su título con una victoria ante UM-Damansara United, en una jornada marcada por las diferentes condiciones que afectaron el desarrollo de la competencia.

Ahora, Santis y el Brunéi DPMM FC deberán esperar la reprogramación del partido, que no pudo disputarse por una razón ajena al futbol: la contaminación atmosférica que puso en riesgo la salud de los protagonistas.