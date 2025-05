Óscar Santis: “Decían que era un fracaso regresar a la Liga Nacional, aquí está mi fracaso con el título”

La consagración de Antigua GFC como campeón del Torneo Clausura 2025 no solo dejó una remontada histórica, sino también varias figuras que brillaron con luz propia. Una de ellas fue el atacante guatemalteco Óscar Santis, quien fue clave en la obtención del quinto título liguero para los panzas verdes, al aportar dos asistencias decisivas en la final ante Municipal.

Santis, quien regresó al fútbol nacional tras su paso por Comunicaciones, no tardó en convertirse en pieza fundamental del equipo dirigido por Mauricio Tapia. Su calidad, visión de juego y aporte ofensivo fueron determinantes durante toda la fase final del torneo, y en la gran final volvió a demostrar que está para grandes cosas.

Al finalizar el encuentro, Santis no se guardó nada y lanzó un mensaje directo a sus críticos. “Muchos dijeron que era un fracaso regresar a la Liga Nacional. Decían que me había equivocado, que me había estancado… aquí está mi fracaso, con una copa más para Antigua”, declaró con firmeza el jugador, visiblemente emocionado.

El delantero nacional participó activamente en los dos goles de la remontada de Antigua. Primero, al minuto 73, sirvió un pase quirúrgico para José Ardón, quien definió con clase para empatar el marcador. Luego, en la última jugada del partido, fue quien inició la jugada que terminó con el tanto de la victoria de Dewinder Bradley, poniendo la asistencia que desató la locura en el Estadio El Trébol.

Santis también tuvo palabras de agradecimiento para la afición aguacatera y para el cuerpo técnico. “Este grupo nunca dejó de creer. Desde que llegué, Tapia me dijo que confiaba en mí, que tenía que demostrar lo que soy capaz de hacer. Y lo hicimos todos juntos. Esta copa es para la gente que siempre estuvo con nosotros”, agregó.

Con esta actuación, Óscar Santis se reivindica como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato. Su experiencia internacional, sumada al hambre de gloria, han sido fundamentales para que Antigua vuelva a levantar el trofeo.

Además, el jugador se perfila como uno de los nombres que estará en la próxima convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala, de cara a la Copa Oro y las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su momento no podría llegar en mejor forma.

El “fracaso” que muchos señalaron, hoy brilla con una medalla de campeón. Santis ha vuelto a lo grande, con fútbol, carácter y liderazgo. Y sobre todo, con un título que lo confirma como una de las figuras del Clausura 2025.