Óscar Santis firmó su primer triplete en Asia con el Brunei DPMM en la pretemporada

Óscar Santis firmó su primer triplete con el Brunei DPMM en la goleada 9-0 sobre el MS ABDB, durante un amistoso de pretemporada disputado en Malasia. El delantero guatemalteco tuvo su actuación más destacada desde que llegó al fútbol asiático y fue el máximo goleador del encuentro.

El originario de Suchitepéquez abrió su cuenta al minuto 30, cuando aprovechó un espacio dentro del área para definir con seguridad. Santis destacó por encima de sus compañeros Farris y Dalberto, quienes también tuvieron una buena actuación ofensiva al conseguir dos anotaciones cada uno.

En el segundo tiempo, Santis volvió a aparecer para marcar al minuto 67 y ampliar la ventaja del conjunto bruneano. Solo cinco minutos después, al 72, convirtió nuevamente para completar su triplete y confirmar una destacada jornada individual en la preparación del equipo.

PL / DPMM FC

El guatemalteco ya había marcado semanas atrás ante Tampines Rovers de Singapur, durante la primera jornada de la Copa Presidente disputada en Indonesia. Aquella anotación fue una de sus primeras muestras de capacidad goleadora desde que comenzó su nueva etapa en el fútbol asiático.

Santis se prepara para la Superliga

Antes de llegar al Brunei DPMM, Santis militó en el Dinamo Tbilisi de Georgia, en su primera experiencia profesional fuera de Guatemala. Ahora, el delantero busca consolidarse en Asia y convertirse en una de las principales opciones ofensivas de su nuevo equipo.

El triplete llega en plena preparación del Brunei DPMM para afrontar los compromisos oficiales de la nueva temporada. Santis buscará trasladar su buen momento goleador de los amistosos a la Superliga de Malasia, donde afrontará un nuevo desafío en su carrera.

El Brunei DPMM comenzará su participación en la Superliga de Malasia el domingo 23 de agosto, cuando visite al Penang en la primera jornada del campeonato. El encuentro representará también el estreno oficial del delantero guatemalteco en esta competición.