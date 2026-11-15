Panamá vence a Curazao y clasifica al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa Oro 2027

La Selección de Panamá consiguió este domingo uno de sus principales objetivos en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, luego de vencer 2-0 a Curazao en el estadio Rommel Fernández.

El resultado le permitió asegurar su clasificación al Final Four del torneo regional por cuarta edición consecutiva y obtener uno de los boletos directos a la Copa Oro 2027.

El conjunto canalero hizo valer su condición de local y encontró en José Fajardo al hombre encargado de marcar la diferencia.

El delantero firmó un doblete que encaminó la victoria panameña, con anotaciones al minuto 45 y 51, dos golpes que terminaron por inclinar el encuentro a favor de los dirigidos por Thomas Christiansen.

Con este resultado, Panamá vuelve a instalarse entre las cuatro mejores selecciones de la competición, en una muestra de la regularidad que ha mantenido durante las últimas ediciones de la Liga de Naciones.

Además, el triunfo le permitió dejar atrás una racha negativa sin conocer la victoria y confirmar su presencia en la próxima Copa Oro, uno de los principales compromisos del calendario de selecciones de la región.

La clasificación panameña también aumenta la expectativa alrededor de los otros enfrentamientos de los cuartos de final.

Guatemala, por su parte, tendrá una cita decisiva este lunes 16 de noviembre, cuando visite a Canadá en el BMO Field de Toronto, en el partido de vuelta de la serie.

La Selección Nacional perdió 3-2 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, por lo que buscará remontar el marcador para conseguir su primera clasificación al Final Four y asegurar también su presencia en la Copa Oro 2027.