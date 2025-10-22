Partido de muchos goles y triunfo de Aurora FC sobre Mictlán

Aurora FC salió a por todas y logró imponerse con un marcador de 3-2 en la fecha 10 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotaron Eddie Ibargüen (40′ 1T), Diego Ruiz (27′ 2T) y Alejandro Galindo (49′ 2T, de penal). Mientras que los goles de visitante los hizo Elmer Monroy (5′ 1T) y Nicolas Lovato (41′ 2T, en contra).

El protagonismo de Alejandro Galindo lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Aurora FC metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Eddie Ibargüen. El delantero de Aurora FC convirtió 1 gol.

El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Alex Díaz, Francisco Gasparini, Jairo Soriano y José Quiñonez en la línea defensiva; Lusvin Gálvez, Daniel Baján y Carlos Quan en el medio; y Juan Monterroso, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Flavio Da Silva se plantaron con una estrategia 4-3-3 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Guillermo Chavasco en defensa; Elmer Monroy, Daniel Santa y Rigoberto Hernández en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Juan Carlos Escobar en la delantera.

El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.

Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Antigua GFC. Por otro lado, Mictlán visitará a Mixco.

El local está en el cuarto puesto con 29 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

51′ 2T – Salió Lusvin Gálvez por Allan García

63′ 2T – Salieron Carlos Quan por Nicolas Lovato y José Quiñonez por Alejandro Galindo

87′ 2T – Salió Alex Díaz por Jorge Ortiz

88′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú

Cambios en Mictlán

66′ 2T – Salió Jonas Herrarte por César Madrid

72′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Ronaldo Dinolis y Robin Betancourth por William Fajardo

83′ 2T – Salió Daniel Santa por Douglas Romero

84′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por Juan Osorio

Amonestados en Mictlán:

12′ 2T Renny Folleco, 35′ 2T Rigoberto Hernández, 46′ 2T William Ramírez y 48′ 2T John Faust

Expulsado en Mictlán: