Partido de muchos goles y triunfo de Aurora FC sobre Mictlán

El protagonismo de Alejandro Galindo lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Aurora FC metió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Eddie Ibargüen. El delantero de Aurora FC convirtió 1 gol.
El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Alex Díaz, Francisco Gasparini, Jairo Soriano y José Quiñonez en la línea defensiva; Lusvin Gálvez, Daniel Baján y Carlos Quan en el medio; y Juan Monterroso, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Flavio Da Silva se plantaron con una estrategia 4-3-3 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Guillermo Chavasco en defensa; Elmer Monroy, Daniel Santa y Rigoberto Hernández en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Juan Carlos Escobar en la delantera.
El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.
Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Antigua GFC. Por otro lado, Mictlán visitará a Mixco.
El local está en el cuarto puesto con 29 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Aurora FC
- 51′ 2T – Salió Lusvin Gálvez por Allan García
- 63′ 2T – Salieron Carlos Quan por Nicolas Lovato y José Quiñonez por Alejandro Galindo
- 87′ 2T – Salió Alex Díaz por Jorge Ortiz
- 88′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
Cambios en Mictlán
- 66′ 2T – Salió Jonas Herrarte por César Madrid
- 72′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Ronaldo Dinolis y Robin Betancourth por William Fajardo
- 83′ 2T – Salió Daniel Santa por Douglas Romero
- 84′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por Juan Osorio
Amonestados en Mictlán:
- 12′ 2T Renny Folleco, 35′ 2T Rigoberto Hernández, 46′ 2T William Ramírez y 48′ 2T John Faust
Expulsado en Mictlán:
- 15′ 2T Renny Folleco (Roja por doble amarilla)