Partido de muchos goles y triunfo de Aurora FC sobre Xelajú

El protagonismo de Diego Ruiz lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Nicolas Lovato. El delantero de Aurora FC convirtió 1 gol.
El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Emmanuel Almaraz en la línea defensiva; Daniel Baján, Allan García y José Luis Vivas en el medio; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Amarini Villatoro se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, José Castañeda y Widvin Tebalan en defensa; Derrikson Quirós, Jorge Aparicio y Juan Cardona en la mitad de cancha; y Freddy Góndola, Pedro Báez y Romario da Silva en la delantera.
El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Stib Morales Ordóñez.
Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Mictlán. Por otro lado, Xelajú recibirá a Cobán Imperial.
El local está en el cuarto puesto con 36 puntos, mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Aurora FC
- 57′ 2T – Salió Emmanuel Almaraz por Klisman García
- 71′ 2T – Salieron Eddie Ibargüen por Jorge Batres y Daniel Baján por Diego Ruiz
- 83′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Víctor Urias y Alejandro Galindo por Jorge Ticurú
Amonestado en Aurora FC:
- 21′ 1T Jairo Soriano
Cambios en Xelajú
- 49′ 2T – Salió Freddy Góndola por Steven Cárdenas
- 60′ 2T – Salió Derrikson Quirós por Elmer Cardoza
- 67′ 2T – Salieron José Castañeda por Manuel Romero, Romario da Silva por Ludwin Reyes y Juan Cardona por Ricardo Marquez
Amonestados en Xelajú:
- 13′ 1T Pedro Báez, 42′ 2T Kevin Ruíz y 45′ 2T Elmer Cardoza