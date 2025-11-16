Partido de muchos goles y triunfo de Aurora FC sobre Xelajú

A Aurora FC se le abrió el arco y pudo liquidar 3 a 2 el encuentro frente a Xelajú, disputado en el estadio Municipal Guillermo Slowing por la fecha 20 del Apertura. Fue un enfrentamiento muy reñido y con una gran entrega de ambos equipos, que llegaron a igualar el juego con las anotaciones de Nicolas Lovato (11′ 1T) y Carlos Monterroso (36′ 1T) por el lado de Aurora FC y de Freddy Góndola (44′ 1T, de penal) y Pedro Báez (9′ 2T) para Xelajú. Parecía que el partido acabaría empatado, pero Diego Ruiz rompió el 2-2 con un gol de jugada para la escuadra de Saúl Phillip durante el minuto 27 del segundo tiempo.

El protagonismo de Diego Ruiz lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Nicolas Lovato. El delantero de Aurora FC convirtió 1 gol.

El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Emmanuel Almaraz en la línea defensiva; Daniel Baján, Allan García y José Luis Vivas en el medio; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Amarini Villatoro se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, José Castañeda y Widvin Tebalan en defensa; Derrikson Quirós, Jorge Aparicio y Juan Cardona en la mitad de cancha; y Freddy Góndola, Pedro Báez y Romario da Silva en la delantera.

El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Stib Morales Ordóñez.

Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Mictlán. Por otro lado, Xelajú recibirá a Cobán Imperial.

El local está en el cuarto puesto con 36 puntos, mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

57′ 2T – Salió Emmanuel Almaraz por Klisman García

71′ 2T – Salieron Eddie Ibargüen por Jorge Batres y Daniel Baján por Diego Ruiz

83′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Víctor Urias y Alejandro Galindo por Jorge Ticurú

Amonestado en Aurora FC:

21′ 1T Jairo Soriano

Cambios en Xelajú

49′ 2T – Salió Freddy Góndola por Steven Cárdenas

60′ 2T – Salió Derrikson Quirós por Elmer Cardoza

67′ 2T – Salieron José Castañeda por Manuel Romero, Romario da Silva por Ludwin Reyes y Juan Cardona por Ricardo Marquez

Amonestados en Xelajú: