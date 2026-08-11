Plaza Amador vs. Xelajú MC: hora, dónde ver y cómo llegan al partido de la Copa Centroamericana 2026

Plaza Amador y el Xelajú MC protagonizarán este martes un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que puede definir las posibilidades de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, donde el conjunto canalero buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos ante unos superchivos obligados a reaccionar tras un complicado inicio de torneo.

El cuadro dirigido por el panameño Mario Méndez llega motivado después de vencer al Luis Ángel Firpo y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A. Además, el equipo viene de imponerse en el clásico del futbol panameño, resultado que fortaleció la confianza del plantel.

Actualmente, Plaza Amador pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda y sabe que una victoria ante Xelajú le permitiría mantenerse cerca del líder, Liga Deportiva Alajuelense, que suma seis puntos.

Xelajú busca reaccionar

Por su parte, el subcampeón del certamen el cuadro altense afronta un compromiso exigente tras un arranque complicado en la Copa Centroamericana. Los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández todavía no han sumado puntos y necesitan un resultado positivo para mantener opciones de clasificación.

La velocidad y el desequilibrio de Antonio López y Yilton Díaz serán algunas de las principales armas ofensivas del conjunto quetzalteco, que apostará por un juego vertical para sorprender a la defensa panameña.

Asimismo, el estratega mexicano Roberto Hernández afrontará el compromiso con varias ausencias por lesión. Los jugadores Ernesto Monreal, Yair Jaén y Raúl Calderón no estarán disponibles Además, la carga de partidos recientes en la Liga Nacional obliga al estratega mexicano a administrar las rotaciones para mantener la intensidad competitiva del equipo.

Con Alajuelense en descanso durante esta jornada, Plaza Amador y Xelajú saben que los tres puntos son importantes. Los panameños buscan consolidarse en puestos de clasificación, mientras que los guatemaltecos necesitan sumar para no alejarse de la pelea.

Hora y dónde ver el partido entre Plaza Amador y Xelajú MC

Plaza Amador y Xelajú MC se enfrentarán este martes 11 de agosto en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El partido está programado para las 18:00 horas de Guatemala y se disputará en el Estadio Rommel Fernández, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.