Saprissa vs. Mixco: Kevin Moscoso habla del desafío en Copa Centroamericana y asegura que “todo inicia de cero”

El Deportivo Mixco volverá este martes a la actividad internacional cuando dispute su segundo compromiso en la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que participa por primera vez en su historia. El conjunto chicharronero afrontará una complicada visita a Costa Rica para enfrentar al Deportivo Saprissa, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En su debut internacional, el cuadro mixqueño cayó 2-0 ante Olimpia de Honduras como visitante. Posteriormente descansó en la segunda jornada y ahora regresa a la competición con la necesidad de sumar puntos para mantener sus posibilidades de clasificación.

El equipo dirigido por Fabricio Benítez llega a este compromiso con la motivación de haber conseguido dos victorias consecutivas en la Liga Nacional, resultados que fortalecen la confianza del grupo de cara a uno de los retos más importantes de su historia reciente.

El panorama en el grupo no es sencillo para los guatemaltecos. Olimpia y Saprissa lideran la tabla con seis puntos cada uno, por lo que Mixco está obligado a obtener un resultado positivo, ya sea una victoria o al menos un empate, para mantener opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

Benítez confía en el crecimiento de Mixco

Previo al encuentro, el técnico Fabricio Benítez destacó el crecimiento que ha experimentado la institución desde su ascenso y la oportunidad que representa competir a nivel internacional. “Estamos recién iniciando una historia con el Deportivo Mixco en la élite de Guatemala. Tenemos tres o cuatro años y esa historia se está marcando. Se viene haciendo una buena línea de trabajo con un buen proyecto”, expresó el estratega.

El entrenador también resaltó la evolución que ha tenido el futbol guatemalteco frente a los principales clubes de Centroamérica. “Intentamos estar a la altura de los equipos centroamericanos a la hora de competir con ellos y en ese margen se ha acortado mucho. Aunque sí pueden estar un escalón arriba de nosotros, es cierto, también hemos crecido”, añadió Benítez.

Moscoso: “En la cancha todo inicia de cero”

Por su parte, el guardameta Kevin Moscoso coincidió con su entrenador y reconoció que algunos países de la región mantienen una ventaja en aspectos estructurales, aunque aseguró que dentro del terreno de juego las diferencias se reducen. “No podemos negar que en muchas cosas están un pasito adelantado. En tema de infraestructura nos llevan bastante ventaja, pero al final en un campo todo inicia de cero”, manifestó el arquero nacional.

Además de referirse al nivel actual de los clubes nacionales, Moscoso destacó el crecimiento que han experimentado los equipos guatemaltecos en las competencias internacionales durante los últimos años, aunque advirtió que aún existen retos para mantenerse competitivos en la región.

“Guatemala ha sido bien representada en distintos momentos a nivel internacional. Xelajú MC disputó una final, aunque en su momento estuvo rodeada de cierta polémica en Guatemala. Antigua GFC también ha demostrado recientemente que puede competir al más alto nivel regional, mientras que Comunicaciones logró consagrarse campeón".

"Sin embargo, considero que nos hemos estancado en un aspecto importante dentro de Centroamérica, y eso también puede verse reflejado en el Mundial" comentó Moscoso.

Finalmente, el portero chicharronero analizó el desafío que representará enfrentar al conjunto morado en uno de los escenarios más emblemáticos de Centroamérica. “Hemos tenido un arranque de torneo en canchas muy difíciles, como El Trébol en Guatemala y el estadio de Olimpia en Honduras. Hoy estamos en un estadio con mucha historia, pero nosotros como grupo estamos disfrutando de estar en un entorno así y del momento de competir contra un rival tan grande de Centroamérica”, concluyó Moscoso.

De esta manera, Mixco afrontará una prueba de fuego en suelo costarricense, con la obligación de sumar puntos y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.