“Siento un amor muy profundo por Municipal”: Muñoz vuelve con gol y reafirma su sentimiento por los rojos

Municipal continúa intratable en el Torneo Apertura 2026. El vigente campeón del futbol guatemalteco derrotó con autoridad a Cobán Imperial en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, resultado que le permitió consolidarse como líder del certamen con paso perfecto.

Aunque el marcador reflejó la superioridad escarlata, hubo dos protagonistas fundamentales en la victoria del conjunto dirigido por Mario Acevedo. El primero fue el guardameta Kenderson Navarro, quien atajó un penal cuando el encuentro estaba empatado, evitó que los visitantes tomaran ventaja y mantuvo con vida a los rojos en un momento decisivo.

El segundo fue Rudy Muñoz, quien disputó su primer partido del campeonato luego de perderse las dos jornadas iniciales debido a su participación con la Selección Nacional Sub-23 de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Su regreso no pudo ser mejor. Muñoz volvió con el pie derecho al conjunto escarlata, ya que, además de sumar sus primeros minutos en el torneo, marcó su primer gol de la temporada. La anotación abrió el camino hacia una nueva victoria de Municipal y reafirmó su importancia en el esquema de Acevedo.

Rudy Muñoz: "Tenía muchas ganas de regresar"

Al finalizar el encuentro, el atacante compareció ante los medios de comunicación y expresó su felicidad por volver a vestir la camisola roja. "Tenía esas ganas de regresar y jugar con Municipal. Ya no aguantaba las ganas de regresar de República Dominicana y venir a jugar con ellos." Expreso el jugador rojo.

Acerca del buen inicio de torneo del equipo: "Miraba los partidos en este inicio de torneo y han jugado súper bien. Hay un buen grupo. Vengo de jugar con la Selección y ahora quiero aportar con los rojos." menciono Muñoz

Respecto de su retorno con anotación incluida: " "Fue muy feliz regresar con gol. Estoy muy contento conmigo mismo. El certamen anterior no me fue tan bien en el tema de los goles, por lo que para mí es una alegría volver anotando. También quiero agradecerle al profesor por la confianza que tiene en mí." Afirmo

Sobre la competencia interna en el plantel: "Hay una buena competencia en el grupo. Ninguno tiene su lugar fijo y eso nos lleva a competir de la mejor manera entre nosotros." Expreso

Un amor que viene desde la infancia

Muñoz también se refirió al cariño que siente por Municipal, equipo del cual es aficionado desde niño. "Siento un amor muy profundo en mi corazón por Municipal. Desde pequeño siempre fui de Municipal y es un cariño muy especial el que le tengo al equipo rojo", señaló.

y para finalizar el volante nacional también compartió sus metas. "Mi meta es seguir ganando títulos aquí y, si Dios lo permite, esperar una oportunidad en el extranjero para seguir creciendo y experimentar nuevas cosas en mi carrera", mencionó.