Por la fecha 10, Cobán Imperial recibirá a Xelajú

Toda la previa del duelo entre Cobán Imperial y Xelajú. El partido se juega en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi hoy a las 15:00 horas.

Cobán Imperial recibe hoy a Xelajú, a las 15:00 horas en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, por la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Cobán Imperial y Xelajú

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Malacateco. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Xelajú igualó 2-2 el juego frente a Aurora FC. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 12 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Xelajú.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 9 puntos (2 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG – 3 PE – 3 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Antigua GFC 19 9 6 1 2 10
2 Municipal 19 9 5 4 0 8
3 Mixco 19 9 6 1 2 4
5 Xelajú 12 9 3 3 3 2
10 Cobán Imperial 9 9 2 3 4 -3

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

