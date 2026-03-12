Por la fecha 13, Malacateco recibirá a Mixco

El duelo entre Malacateco y Mixco correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio desde las 19:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Malacateco y Mixco

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Marquense. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco venció en casa a Guastatoya por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Mixco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 12 puntos (3 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 11 Malacateco 12 12 3 3 6 -4

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

