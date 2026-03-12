Por la fecha 13, Malacateco recibirá a Mixco

Así llegan Malacateco y Mixco
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Marquense. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco venció en casa a Guastatoya por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Mixco.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 12 puntos (3 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|11
|Malacateco
|12
|12
|3
|3
|6
|-4
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas