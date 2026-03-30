Por la fecha 17 se enfrentarán Malacateco y Guastatoya

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Por la fecha 17 se enfrentarán Malacateco y Guastatoya

Todos los detalles de la previa del partido entre Malacateco y Guastatoya, que se jugará el jueves 2 de abril desde las 19:00 horas.

Redacción deportes

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Guastatoya y Malacateco se enfrentarán en el estadio el próximo jueves 2 de abril desde las 19:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 del Clausura.

Así llegan Malacateco y Guastatoya

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco viene de caer por 0 a 1 frente a Municipal. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya igualó 1-1 ante Xelajú en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG – 6 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Xelajú 27 16 7 6 3 12
2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8
3 Mixco 26 16 7 5 4 1
4 Municipal 25 16 7 4 5 5
5 Comunicaciones 25 16 8 1 7 1
1 Xelajú 27 16 7 6 3 12
2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8
3 Mixco 26 16 7 5 4 1
4 Municipal 25 16 7 4 5 5
5 Comunicaciones 25 16 8 1 7 1
7 Guastatoya 21 16 5 6 5 1
8 Malacateco 0 0 0 0 0 0
12 Malacateco 13 16 3 4 9 -7

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 18: vs Xelajú: 5 de abril – 20:00 horas
  • Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas
  • Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 18: vs Achuapa: 6 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 19: vs Cobán Imperial: 12 de abril – 14:00 horas
  • Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Malacateco y Guastatoya, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

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