Premundial Sub 17 | La Selección de Jamaica será rival de Guatemala en los octavos de final

Jamaica comenzó ganando el partido con la anotación de Alexavier Aaron, al minuto 17, y al 62 aumentó la cuenta con el tanto de Adrian Ricardo Reid para el 2-0. El resultado le estaba dando el primero lugar del grupo.

En las instancias finales llegó la reacción de Costa Rica y al 78 Roy Bustos anotó del descuento y a tres minutos del final, al 87, consiguió la igualdad, y con ello aseguró el primer lugar del grupo G.

Guatemala logró el pase a los octavos de final del premundial, luego de haber ganado por goleada al equipo de Curazao, sumando así su primera victoria luego de dos derrotas al hilo.

A pesar del contundente resultado, el técnico mexicano que dirige a la Bicolor, Marvin Cabrera, se quedó con un sabor agridulce debido a las tres anotaciones que recibió, algo que dejó claro que no debe repetirse en el próximo compromiso.

“Lo más importante es que estamos en octavos. Más allá del resultado que parece abultado, creo que hay muchas cosas por corregir. Nos hicieron tres goles, que fueron demasiados, regalamos oportunidades que no tuvimos que regalar. Curazao quiso emparejar el juego, pero nosotros fuimos certeros. Hubo cuatro penaltis, algo atípico en un juego de futbol, pero lo importante fue que lo supimos aprovechar”, mencionó el técnico.

