Primera División de Guatemala: así quedaron las tablas de posiciones tras la jornada 15 del Apertura 2026

La Primera División del futbol guatemalteco disputó entre semana la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Los diez partidos estaban programados para el miércoles 7 de octubre; sin embargo, solo nueve finalizaron ayer. El encuentro entre Sacachispas y Fraijanes se completó este jueves 8 de octubre por la mañana, debido a las condiciones climáticas. El partido había sido suspendido cuando faltaban menos de 25 minutos para concluir.

Con la finalización de dicho encuentro, se completó la jornada 15 del campeonato. Restan tres fechas para el cierre de la fase regular, en la que los seis primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase final.

Aguacatán y Huehuetecos comparten el primer lugar del Grupo A con 27 puntos cada uno en una lucha muy cerrada por la cima. Copalera ocupa la tercera posición con 22 puntos, los mismos que tiene Iztapa, cuarto en la clasificación. Gomerano y Quiché se ubican en el quinto y sexto lugar, respectivamente, ambos con 21 puntos. Coatepeque es séptimo con 20 unidades.

Santa Lucía ocupa el octavo puesto con 19 puntos, mientras que Chichicasteco es noveno con 16 unidades. Amatitlán, por su parte, se encuentra en la última posición con 12 puntos.

El conjunto amatitlaneco, con pocas posibilidades de clasificar a la fase final del torneo, buscará sumar la mayor cantidad de puntos posible en las tres jornadas restantes para mejorar su ubicación en la tabla y evitar iniciar en los últimos puestos del próximo certamen, en el que también estará en juego la lucha por no descender.

Por su parte, Nueva Santa Rosa lidera el Grupo B con 33 puntos. En la segunda posición se encuentra Sacachispas, con 32 unidades, mientras que Mictlán ocupa el tercer lugar con 30 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

San Benito es cuarto con 23 puntos y Sayaxché ocupa el quinto lugar con 22 unidades. Fraijanes es sexto con 20 puntos, seguido por Chiquimulilla, séptimo con 19. Achuapa ocupa la octava posición con 17 unidades.

En los últimos dos lugares se ubican AFF Guate, con 12 puntos, y Champs Guate, con cinco unidades. Este último ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la fase final del campeonato. No obstante, disputará las tres jornadas restantes con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible para la tabla acumulada del próximo certamen, en la que estaría involucrado en la lucha por evitar el descenso de categoría.

La jornada 16 se disputará el 10 y 11 de octubre

La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 se disputará el sábado 10 y domingo 11 de octubre. La programación contempla tres partidos el sábado y siete el domingo. Después de esta fecha, restarán dos jornadas para definir a los clasificados a la fase final del campeonato.