Xelajú MC anuncia nuevos horarios para enfrentar como local a Malacateco, Municipal y Guastatoya

Xelajú MC modificó los horarios de varios partidos como local durante el Torneo Apertura 2026 debido a los trabajos de remodelación del estadio Mario Camposeco. El club reprogramó algunos encuentros para adaptarse a las condiciones del recinto deportivo.

La directiva de Xelajú MC confirmó cambios en los horarios de varios partidos de la fase regular del campeonato, mientras continúan los trabajos en el estadio de Quetzaltenango.

El primero de los partidos de Xelajú MC con cambio de horario será el de la jornada 14, cuando el conjunto superchivo reciba a Malacateco el jueves 15 de octubre en el estadio Mario Camposeco. El encuentro fue reprogramado para las 12 horas.

En la jornada 16, los superchivos recibirán a Municipal el sábado 24 de octubre. El partido se disputará a las 14 horas, en lugar del horario nocturno habitual.

Otro de los partidos que sufrió cambios será el de la jornada 20, cuando Xelajú MC reciba a Guastatoya el sábado 14 de noviembre. El nuevo horario de este encuentro será a las 15:00 horas.

📍CAMBIO DE FECHA Y HORA📍 📢 Reprogramación Oficial | Categoría Mayor ⚽ Jornada 9 | Segunda Vuelta | Apertura 2026 ⚽ Xelajú 🆚 Guastatoya 🕥 sábado 14 de noviembre | 3:00 PM 📍 Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango. https://t.co/BSJbbVRg3g — Liga Bantrab (@LigaBantrab) October 6, 2026

Para la jornada 21, Xelajú MC tiene programado recibir a Suchitepéquez a las 21 horas. Ese horario se mantiene, aunque podría modificarse según el avance de los trabajos en el estadio.

📍CAMBIO DE HORA📍 📢 Reprogramación Oficial | Categoría Mayor ⚽ Jornada 5 | Segunda Vuelta | Apertura 2026 ⚽ Xelajú 🆚 Municipal 🕥 sábado 24 de octubre | 2:00 PM 📍 Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango. https://t.co/wwjZmVqRgo — Liga Bantrab (@LigaBantrab) October 6, 2026

Xelajú MC ocupa actualmente la quinta posición de la tabla con 18 puntos y se encuentra entre los equipos situados en puestos de clasificación a la fase final. El conjunto quetzalteco disputará sus próximos partidos como local con los horarios modificados mientras continúan las obras en el estadio Mario Camposeco.