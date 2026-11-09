Primera División de Guatemala: estos son los cruces y horarios de las semifinales del Apertura 2026

Este lunes 9 de noviembre se celebró el congresillo de la Primera División del futbol guatemalteco, en el que quedaron definidos los horarios y las sedes de las semifinales del Torneo Apertura 2026.

Los cuatro equipos que continúan en la lucha por el título son Nueva Santa Rosa, Mictlán, Fraijanes y Aguacatán, que buscarán su boleto a la gran final y dar un paso importante hacia el ascenso a la Liga Nacional.

Además de disputar el campeonato, los clubes semifinalistas tienen un incentivo adicional, ya que los finalistas obtendrán el 50 por ciento del camino hacia el ascenso a la máxima categoría del futbol guatemalteco.

Asimismo, los equipos que consigan disputar dos finales consecutivas alcanzarán automáticamente el ascenso a la Liga Nacional, según el formato de competencia. La primera semifinal enfrentará a Nueva Santa Rosa y Fraijanes, en una eliminatoria que definirá a uno de los finalistas del Torneo Apertura 2026.

El partido de ida se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio San Miguel, donde Fraijanes ejercerá como local. Por su parte, el encuentro de vuelta se jugará el sábado 21 de noviembre, a las 19 horas, en el estadio Pedro García Arredondo, casa de Nueva Santa Rosa.

La segunda semifinal tendrá como protagonistas a Mictlán y Aguacatán, dos equipos que buscarán avanzar a la última instancia del campeonato. El encuentro de ida está programado para el sábado 14 de noviembre, a las 19.15 horas, en el estadio David Herrera Mauricio.

La vuelta se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio La Asunción, donde el conjunto miteco intentará aprovechar su condición de local para conseguir el boleto a la gran final.

Cuatro equipos mantienen vivo el sueño del título

Con los enfrentamientos definidos, la Primera División entra en la fase decisiva del Torneo Apertura 2026, en la que los cuatro semifinalistas buscarán conquistar el campeonato y acercarse a la máxima categoría del futbol guatemalteco.

Las semifinales se disputarán en series de ida y vuelta. Al finalizar ambas eliminatorias, se conocerá a los dos equipos que disputarán la final y que, de acuerdo con el formato de competencia, obtendrán el 50% del camino hacia el ascenso a la Liga Nacional en el próximo torneo.