Fútbol Nacional
Primera División: fechas, horarios y estadios de los cuartos de final del Apertura 2026
Los cuartos de final del Apertura 2026 ya tienen fechas y horarios definidos, con ocho clubes en busca de seguir en carrera por el título.
Primera División: Coatepeque, Mictlán y otros seis equipos buscan las semifinales.(Foto Prensa Libre: Mictlán).
La Primera División del futbol guatemalteco definió los detalles de la fase decisiva del Torneo Apertura 2026. Este lunes, durante el congresillo de la liga, quedaron confirmadas las fechas y los horarios de los cuartos de final, instancia a la que clasificaron los ocho mejores equipos del certamen: Coatepeque, Nueva Santa Rosa, Sayaxché, Mictlán, Fraijanes, Huehuetecos, Copalera y Aguacatán.
La ronda se disputará en formato de ida y vuelta, con encuentros programados entre el 4 y el 8 de noviembre, en busca de los cuatro boletos a las semifinales.
Coatepeque vs. Nueva Santa Rosa
- Ida: miércoles 4 de noviembre, a las 15.08 horas, en el estadio Israel Barrios.
- Vuelta: sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, en el estadio Pedro García Arredondo.
Sayaxché vs. Mictlán
- Ida: miércoles 4 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio La Pasión.
- Vuelta: domingo 8 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio La Asunción.
Fraijanes vs. Huehuetecos
- Ida: miércoles 4 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio San Miguel.
- Vuelta: domingo 8 de noviembre, a las 19 horas, en el estadio Los Cuchumatanes.
Copalera vs. Aguacatán
- Ida: jueves 5 de noviembre, a las 15.17 horas, en el estadio Antonio Castillo.
- Vuelta: sábado 7 de noviembre, a las 19.15 horas, en el estadio David Herrera Mauricio.
Ocho equipos buscan cuatro boletos a semifinales
Con el calendario definido, los ocho clasificados afrontarán eliminatorias de ida y vuelta con el objetivo de avanzar a las semifinales y mantenerse en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026.
Coatepeque, Nueva Santa Rosa, Sayaxché, Mictlán, Fraijanes, Huehuetecos, La Copalera y Aguacatán buscarán tomar ventaja en los partidos de ida y encaminar sus respectivas series, con el objetivo de avanzar a las semifinales y mantenerse en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del futbol nacional.
En este certamen, los dos equipos que disputen la final obtendrán medio boleto hacia la Liga Nacional, por lo que alcanzar esa instancia representará un paso importante en sus aspiraciones de ascender.