Torneo Apertura 2026: así quedó la tabla de posiciones después de los primeros partidos de la jornada 18

La jornada 18 del Torneo Apertura 2026 comenzó este domingo con la disputa de los primeros cuatro encuentros y dejó como principal beneficiado a Antigua GFC. El conjunto colonial derrotó a Aurora FC como visitante, llegó a 35 puntos y consolidó su liderato en la clasificación.

Además del triunfo antigüeño, los resultados de sus principales perseguidores favorecieron sus aspiraciones. Municipal, Deportivo Mixco y Guastatoya sufrieron derrotas, lo que permitió a Antigua ampliar su ventaja a cinco puntos sobre su más cercano perseguidor, cuando restan únicamente cuatro jornadas para concluir la fase de clasificación.

Los resultados de los primeros encuentros de la jornada provocaron movimientos importantes en la clasificación. Municipal se mantiene en la segunda posición con 30 puntos, mientras que Mixco y Guastatoya comparten el tercer lugar con 28 unidades.

Uno de los equipos que más aprovechó la fecha fue San Pedro, que después de su importante victoria frente a Municipal llegó a 26 puntos y escaló posiciones en la tabla.

Por su parte, Xelajú MC ocupa provisionalmente la sexta casilla con 25 unidades y tendrá la oportunidad de mejorar su ubicación este martes, cuando dispute su compromiso frente a Marquense.

Aurora FC también suma 25 puntos y aparece en la séptima posición, seguido por Cobán Imperial, que marcha en el octavo puesto. Marquense se ubica en la novena casilla, aunque tiene un partido pendiente.

En la parte baja, Comunicaciones ascendió provisionalmente al décimo lugar con 20 puntos, después de su reciente victoria. Más abajo aparece Malacateco, undécimo con 19 unidades, mientras que Suchitepéquez continúa en el último puesto, con apenas nueve puntos.

Malacateco y Suchitepéquez continúan la jornada

La actividad de la jornada 18 continuará esta noche en el estadio Carlos Salazar Hijo, donde Malacateco y Suchitepéquez se enfrentarán en busca de tres puntos importantes para sus respectivos objetivos.

La fecha concluirá entre lunes y martes, con un encuentro programado para cada día. Estos resultados podrían provocar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en la disputa por los seis boletos a la fase final del Torneo Apertura 2026.