“Comunicaciones tiene que estar en los lugares más altos”: el mensaje de Roberto Montoya

La remontada de Comunicaciones ante Deportivo Mixco no solo significó tres puntos importantes en el Torneo Apertura 2026, sino también una inyección de confianza para un plantel que busca recuperarse después de la derrota sufrida a mitad de semana en el Clásico Nacional.

Tras el triunfo 3-1 en el estadio Cementos Progreso, el técnico albo, Roberto Montoya, destacó la actitud de sus jugadores y reafirmó la ambición del equipo de cerrar de la mejor manera la fase de clasificación.

El estratega mexicano consideró que su equipo tuvo una buena presentación, especialmente durante el primer tiempo, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar en la definición.

“Tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos buena progresión, aunque en momentos nos faltaba el último toque y en los centros no nos vimos finos”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa.

Más allá del funcionamiento futbolístico, Montoya resaltó la capacidad de reacción de sus jugadores para remontar el marcador y conseguir una victoria que mantiene vivas las aspiraciones del club. “Destaco la actitud, la personalidad y la convicción de poder ganar. Nos pusimos una meta antes de este partido: eran 15 puntos los que quedaban por disputar; ahora quedan 12 y vamos por los 12. Ya al final veremos si alcanza o no, pero Comunicaciones es un equipo que tiene que estar en los lugares más altos. Tenemos esa esperanza, pero iremos partido a partido”, manifestó.

El objetivo es ganar los cuatro partidos restantes

El entrenador también reveló que el cuerpo técnico estableció como objetivo sumar todos los puntos posibles en el cierre de la fase regular. La victoria frente a Mixco representó el primer paso para cumplir esa meta.

“Nos trazamos esa meta de cinco partidos y 15 puntos, y así es como tratamos de enfocarlos. Era un partido importante; ahora ya estamos pensando en Marquense. Queremos darle vuelta a la página y seguir adelante”, afirmó.

Montoya mantiene la confianza en el grupo crema

El técnico aseguró que sus jugadores han demostrado capacidad de respuesta ante las dificultades que han enfrentado durante el campeonato, una situación que le permite mantener la confianza en el plantel para afrontar las últimas jornadas.

“Tenemos un grupo que, ante la adversidad, ha demostrado en muchos partidos personalidad y la convicción de que podemos hacer las cosas”, concluyó el estratega albo.

Con la victoria sobre Deportivo Mixco, Comunicaciones llegó a 20 puntos y mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2026. Ahora, el equipo dirigido por Roberto Montoya concentra su atención en el próximo compromiso frente a Marquense, con el objetivo de continuar sumando y alejarse de los últimos puestos de la clasificación.