¿Puede la Fifa suspender otra vez el futbol guatemalteco por la discordia en el tema de ascensos y descensos? Es una de interrogantes que se hacen varios aficionados en las redes sociales tras la serie de sucesos en el futbol guatemalteco.

La resolución del Comité de Ética de la FEdefut donde exhorta en primera instancia a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación de Futbol, a revocar, revisar o en su defecto modificar las disposiciones del Acuerdo CE-52-2020, o en su efecto quede sin efecto por que trasgrede el “Código de Ética de la Fifa y el juego limpio” puede ser visto mal por las altas autoridades del futbol mundial.

El único “error” y del cual la Federación está aprovechando a su favor es que en la resolución el Comité de Ética no le da un plazo para acatar, entonces siete de los nueve miembros que integran el Comité Ejecutivo aprobaron continuar con las series de ascenso.

Lester Rodriguez mantuvo su postura de acatar lo resuelto por la Comisión de Ética y uno de ellos se excusó de asistir.

“Yo si voy hacer la caso a la Comisión de Ética, pero como ellos no me establecieron un plazo, pero tengo que esperar que resuelva el TAS, no estoy desafiando, no estoy diciendo que no, simplemente estoy respetando los tiempos” se refirió Gerardo Paiz.