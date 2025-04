¿Qué le pasó a Antigua contra Marquense? Esto fue lo que dijo el técnico Mauricio Tapia

Antigua GFC espera dejar atrás el trago amargo que le hizo pasar la derrota en casa, el recién pasado sábado, contra Marquense, y retomar la senda del triunfo mañana contra el deportivo Malacateco, de visita, en el partido de la jornada 17 del torneo Clausura 2025.

La caída frente a los leones provocó la reacción de la afición colonial, que terminó molesta por la derrota, sobre todo, porque el equipo venía de vencer a Municipal, de visita, en la fecha previa.

El técnico Mauricio Tapia no ocultó su frustración después de la caída (1-3), y dijo estar decepcionado porque dejaron escapar tres puntos claves en la pelear por el liderato en la Liga Nacional.

“Teníamos que dar un golpe de autoridades y no se hizo. De nada sirve vencer a Municipal y después cambiamos la faceta en nuestra casa. El rival nos superó en juego y actitud”, destacó el entrenador argentino.

Antigua GFC se ubica tercero en la tabla de clasificación del Clausura, con 24 puntos, mientras que Marquense es séptimo, con 20 unidades. Por ahora, ambos están metidos en zona de clasificación; sin embargo, las penas para los leones están en la tabla acumulada, donde donde son últimos, con 32 puntos.

Tapia aseguró que no hay excusas para la derrota del sábado anterior en el estadio Pensativo, pero lamentó que sus jugadores no “metieron ni las manos y que no hubo buenas reacciones”, al tiempo de destacar que él fue el responsable de la caída en el choque de la jornada 16.

El campeonato nacional está por llegar a su final en su fase de clasificación. Al cuadro panzaverde le restan cinco partidos: el de mañana ante Malacateco, de visita; luego recibirá a Cobán, y los últimos tres serán contra Xinabajul, Mixco y Achuapa.