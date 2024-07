La Selección Sub 20 de Guatemala está contra las cuerdas en el Premundial de Concacaf, pero todavía cuenta con opciones de avanzar.

No todo está perdido para Guatemala, o al menos eso marcan los números. La Selección Sub 20 que se encuentra compitiendo en el Premundial de su categoría en México tiene alguna opción de avanzar a los cuartos de final y continuar con el sueño de asistir a su tercera Copa del Mundo, pero el panorama no es nada alentador.

La selección que dirige el técnico Marvin Cabrera disputó ya dos de sus tres partidos en la fase de grupo del Campeonato Masculino Sub 20 de la Concacaf que se está desarrollando en Guanajuato, México, y no obtuvo los resultados que deseaba, de hecho, perdió ante Panamá 3-0 y 2-1 contra México, lo que le deja con pie y medio fuera.

Sin embargo, el formato de competencia que la Concacaf estableció para este torneo podría permitir que Guatemala aún consiga su clasificación a los cuartos de final, pero para que eso pase no depende de sí misma.

De hecho, aún ganando su último partido la bicolor podría quedar fuera.

¿Qué necesita la bicolor?

El formato del Premundial Sub 20 de la Concacaf permitirá que clasifiquen dos mejores terceros, es decir, que dos equipos que se ubiquen en el tercer lugar de su grupo podrán avanzar a cuartos de final.

Este escenario es el único a la que Guatemala aspira después de caer en sus dos primeros partidos, sin embargo, tanto El Salvador como Cuba, los otros terceros, están mejor ubicados en su respectivo grupo que la bicolor.

El Salvador tiene 3 puntos y un diferencia de -2; Cuba tiene 1 punto y -4, mientras que Guatemala tiene 0 puntos y -4.

Eso hace que para la última jornada tengan que suceder los siguientes escenarios para que Guatemala logre avanzar:

El Salvador debe perder ante Canadá, cada gol que reciba el cuadro salvadoreño aportaría para que Guatemala se le acerque en el diferencial.

Cuba debe empatar o perder contra Jamaica.

Guatemala debe ganar y golear a Haití.

Guatemala disputará su partido contra Haití el sábado 27 de julio (17.06 hora), así que jugará después que sus rivales directos.

Esto hará que la bicolor llegue a dicho encuentro con el conocimiento si está eliminada o si aún cuenta con alguna oportunidad.