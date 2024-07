Dieciséis países lucharán por la medalla de oro en el torneo masculino de futbol durante los Juegos Olímpicos de París 2024, y muchos de ellos han decidido optar por la opción de incluir a tres jugadores que rebasen la restricción de edad.

El Comité Olímpico Internacional (COI) indicó que solamente los futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2001 podrán ser tomados en cuenta para representar a su selección nacional, a excepción de los tres previamente mencionados.

Debido a que las Olimpiadas no forman parte del calendario Fifa, la mayoría de clubes no han querido prestar a sus grandes estrellas, dándole lugar a otros jugadores para que se conviertan en los referentes de sus equipos.

Tal es el caso de Kylian Mbappé con Francia y de Rodri con España, quienes no podrán acudir a la justa olímpica debido a que el Real Madrid y el Manchester City decidieron no otorgar la autorización correspondiente.

Julián Álvarez

El vigente campeón del mundo y de América es el rostro más mediático de los seleccionados dirigidos por Javier Mascherano, quienes buscarán llevar a su selección a la gloria olímpica en el fútbol por primera vez en 16 años.

El delantero del Manchester City es uno de los tres hombres que pasan de la barrera de los 23 años en la albiceleste, junto al portero Gerónimo Rulli y el defensor Nicolás Otamendi, quienes también formaron parte del plantel en Qatar 2022.

"Nos da un salto de calidad tener a tres campeones del mundo en el equipo", aseguró Mascherano, quien buscará su tercer oro olímpico tras haber participado en las consagraciones argentinas de Atenas 2004 y Pekín 2008.

La presencia de Julián Álvarez en París se da justamente en momentos de rumores sobre su salida del City, debido a que la "Araña" le ha reclamado más minutos de juego al entrenador Pep Guardiola.

Julián Álvarez fue titular en la final de la Copa América 2024 ante Colombia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Achraf Hakimi

En su primera participación en el fútbol olímpico desde Londres 2012, la selección de Marruecos se ilusiona con igualar la campaña histórica que los llevó al cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022.

El lateral derecho del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, liderará a "Los Leones del Atlas" de la mano de su entrenador Tarik Sektioui, quienes intentarán dar la sorpresa en las olimpiadas.

El exjugador del Real Madrid conoce bien París y tendrá que enfrentar a tres selecciones complicadas durante la fase de grupos: Argentina, Ucrania e Irak, en donde las primeras dos avanzarán a cuartos de final.

La primera jornada del grupo se vio envuelta en la polémica, ya que Marruecos logró derrotar por 2-1 al combinado albiceleste tras la anulación de un gol argentino luego de una suspensión de dos horas.

Achraf Hakimi disputó el primer encuentro en París 2024 ante Argentina. (Foto Prensa Libre: AFP)

Alexandre Lacazette

Luego que el Real Madrid y el Atlético de Madrid le negaron la participación en los Juegos Olímpicos a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, el delantero del Lyon, Alexandre Lacazette, será el encargado de luchar por la presea dorada en casa.

El atacante galo de 33 años intentará guiar a los "Bleus" dirigidos por Thierry Henry en la búsqueda del segundo oro olímpico de fútbol, que se sumaría al obtenido en la edición de Los Ángeles, en 1984.

"No tengo ningún papel en particular y eso es lo que me ha hecho sentir más cómodo. Me aceptaron como jugador y no como su abuelo, ya que no me hacen sentir mayor que los demás", dijo Lacazette entre risas previo al debut en el torneo.

El nacido en Auvernia no defendía a Francia desde noviembre de 2017, y en su primer partido de las Olimpiadas fue el autor de la primera anotación en la goleada francesa por 3-0 sobre la selección de Estados Unidos.

Alexandre Lacazette anotó el primer gol francés en los olímpicos de París 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Pau Cubarsí y Fermín López

Desafortunadamente para los españoles, su selección no contará con dos campeones de la Eurocopa 2024 que cumplían con los requisitos de edad: Yamile Lamal y Nico Williams. Sin embargo, cuentan con otros juveniles de talla mundial.

Dos de ellos son el defensa Pau Cubarsí de 17 años y el mediocampista Fermín López de 21, quienes destacaron en su última temporada con el FC Barcelona, de la mano del entrenador que los hizo debutar, el catalán Xavi Hernández.

A diferencia de Cubarsí, su compañero de equipo si logró levantar la Eurocopa en Alemania con "La Roja" de Luis de la Fuente, y ahora se ilusiona con lograr la segunda medalla dorada de su país, tras la conseguida en Barcelona 1992.

"Sería un hecho histórico poder conseguir los dos oros y yo creo que tenemos muy buen equipo para poder conseguir hacer algo grande", afirmó Fermín López, tras la victoria de España por 2-1 sobre Uzbekistán en su debut.