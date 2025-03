Resultados de las Preliminares de la Copa Oro 2025; Costa Rica humilla a Belice de visita

La fase preliminar de la Copa Oro 2025 inició con grandes emociones y varios equipos logrando importantes triunfos de cara al partido de vuelta. Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago dieron un paso firme al conseguir victorias como visitantes, mientras que Surinam, Guadalupe y Guyana hicieron valer su condición de local.

La sorpresa de la jornada la dio Surinam, que se impuso 1-0 ante Martinica, sacando una ventaja importante para el partido de vuelta. Guadalupe también hizo respetar su casa al vencer por la mínima a Nicaragua, en un duelo que se definirá en el segundo encuentro.

La mayor goleada de la jornada llegó de la mano de Costa Rica, que aplastó 7-0 a Belice en un partido que no tuvo complicaciones para los ticos. Dirigidos por Miguel "El Piojo" Herrera, la selección costarricense mostró su superioridad desde el primer minuto y prácticamente selló su clasificación a la fase de grupos.

Uno de los jugadores más destacados fue Álvaro Zamora, quien anotó un doblete (70’ y 88’) y fue clave en la ofensiva del equipo centroamericano. Ahora, Costa Rica solo necesita mantener el marcador global en el partido de vuelta para asegurar su pase.

Uno de los duelos más emocionantes se vivió en el partido entre Honduras y Bermuda, donde los caribeños sorprendieron al ponerse en ventaja 2-0 en el primer tiempo. Sin embargo, la reacción hondureña fue fulminante y en un lapso de seis minutos lograron dar vuelta al marcador.

Los goles de la remontada llegaron por intermedio de Romell Quioto (60’ y 66’), Luis Palma (64’) y Julián Martínez (89’). Para sentenciar la victoria, Honduras anotó un quinto gol en el tiempo de compensación (90+4’), asegurando una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta.

En otro de los partidos llamativos de la jornada, Trinidad y Tobago venció 2-1 a Cuba en un duelo en el que Yasniel Matos, jugador del CSD Municipal de la Liga Nacional de Guatemala, marcó el único gol para los cubanos. Sin embargo, los trinitenses supieron manejar el partido y consiguieron un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta.

Uno de los resultados más cerrados de la jornada fue el 1-1 entre San Vicente y Las Granadinas ante Jamaica. La selección jamaiquina, considerada una de las favoritas para avanzar, no pudo llevarse la victoria en su visita y ahora deberá definir su pase en casa.

Los equipos ahora tendrán pocos días de descanso, ya que el martes 25 de marzo se disputarán los partidos de vuelta, donde se conocerán a los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

That's a wrap on the first day of the Gold Cup Prelims! Here are the Leg 1 results 🔥 pic.twitter.com/N7gNDhryse