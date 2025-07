Roberto Hernández arremete contra la cancha del Santo Domingo de Guzmán tras caer ante Mixco

La derrota por la mínima diferencia ante Deportivo Mixco no solo significó un tropiezo deportivo para Comunicaciones, también desató la inconformidad del técnico albo, Roberto Hernández, quien lanzó duras críticas hacia el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde se disputó el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2025.

El entrenador mexicano expresó su molestia por las condiciones del terreno de juego, asegurando que no es apto para practicar “futbol profesional”. En su análisis postpartido, señaló que el estilo de juego que impera en esa cancha favorece el contacto físico y no permite desarrollar una propuesta basada en la posesión y la elaboración, como la que intentan imponer los cremas.

"Nos gana un estilo de juego que no me gusta. No quiero decir que sea malo, pero no me gusta. Me gusta tener la pelota, trabajar bien, y aquí hay mucho forcejeo, manoteo, empujón... pero es parte del fútbol", manifestó Hernández, visiblemente frustrado tras el encuentro.

Más allá del resultado, lo que generó mayor controversia fue su crítica directa a las medidas y condiciones del estadio mixqueño. "Te digo sinceramente: no se puede jugar al fútbol profesional en esta cancha. Mide 80 metros de largo por 50 de ancho. No se puede jugar. No tiene las condiciones. No se facilita para el fútbol", aseguró el estratega, quien también cuestionó que la liga permita este tipo de escenarios.

Comunicaciones venía de una victoria ante Micltán en la jornada inaugural, pero no logró mantener el paso perfecto en Mixco, donde cayó 1-0. Con este resultado, los albos se quedaron con tres puntos tras dos fechas disputadas y ahora deberán pasar página rápidamente para no perder terreno en las primeras posiciones.

"La liga lo permite, por eso se juega aquí", insistió Hernández, quien agregó que, si bien su equipo entregó todo, no les alcanzó. "Me voy triste porque el equipo hace un gran esfuerzo, entrega todo lo que tiene y no nos llevamos nada", concluyó.

Deportivo Mixco, por su parte, ha hecho valer la localía en este escenario y suma seis puntos en dos jornadas, consolidándose como uno de los líderes del campeonato. El equipo chicharronero ya había vencido a Cobán Imperial como visitante en la fecha anterior y ahora dio otro golpe al imponerse a uno de los candidatos al título.

Las declaraciones de Hernández seguramente abrirán el debate sobre la idoneidad de algunos estadios en la Liga Nacional, un tema recurrente cada temporada. Mientras tanto, Comunicaciones deberá preparar su próximo compromiso, donde buscará volver al triunfo y afinar su estilo de juego en mejores condiciones.