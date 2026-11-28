Roberto Montoya, director técnico de Comunicaciones, habló tras la última jornada del Apertura 2026, en la que su equipo venció 2-0 a Xelajú pero quedó fuera de la liguilla. "Siempre un equipo grande como Comunicaciones debe estar en liguilla, lo intentamos y no se dio. Es un Fracaso", dijo el técnico.

Los cremas terminaron octavos con 29 puntos, igualados con Cobán y Marquense, y quedaron a tres del sexto lugar, que se llevó San Pedro con 32. Montoya consideró que el cambio de formato, de ocho a solo seis clasificados, les pasó factura.

El estratega dijo que ahora lo importante es ver qué se va a cambiar. "Llegamos a estar penúltimos y no bajamos los brazos", recordó. Explicó que, más allá de lo que pasó con la clasificación, ganar era importante sí o sí, y que el equipo salió de la zona de descenso.

Una victoria ante un rival que se jugaba el pase directo

Comunicaciones ganó con goles de Dewinder Bradley, al 67, y Marco Domínguez, al 74, en un partido que se abrió tras la expulsión de Steven Cárdenas, de Xelajú, al 63. Los cremas también terminaron con diez por la de Dairon Reyes al 84. Xelajú llegaba con la posibilidad de pasar directo a semifinales y cayó al cuarto lugar.

"Siempre es un rival difícil, sabíamos que ellos venían con la posibilidad de pasar directo a semifinales, por eso salimos a jugar con todo", explicó Montoya. Elogió al rival: "Xelajú es un gran equipo, que tiene para ser campeón, un buen equipo, un buen entrenador". Y agregó que el resultado deja "una buena base para afrontar el torneo que viene".

La meta de los 15 puntos y el regreso de Bradley

Montoya dijo que se siente contento y feliz por las adversidades que el equipo logró superar. Contó que se habían trazado la meta de conseguir los últimos 15 puntos para lograr la clasificación y que consiguieron 12. "Nos faltaron esos tres puntos", dijo. Señaló la importancia de trazarse metas.

Dewinder Bradley, autor del primer gol, también habló sobre la situación de Comunicaciones y reconoció que pudo haber dado más. El técnico agregó que el equipo no debe pensar en el descenso, sino en pelear el título.