Rostros de la Bicolor: Nicholas Hagen, el guardián del arco guatemalteco

Nicholas George Hagen Godoy es, a sus 28 años, uno de los futbolistas más consolidados de Guatemala. Nació el 2 de agosto de 1996 y, con una estatura de 1.93 metros, se ha convertido en una pieza clave del proceso mundialista que dirige Luis Fernando Tena.

Durante su etapa formativa, Hagen pasó por la Dallas Academy, en Estados Unidos, pero su primera oportunidad profesional llegó en 2016, cuando debutó con el CSD Municipal.

Con el equipo escarlata rompió una racha de diez torneos sin título y ganó dos campeonatos: el Clausura 2017 y el Apertura 2019.

Después de varias temporadas de buen rendimiento con Municipal, dio el salto al futbol internacional. En 2020 fue fichado por el Sabail FK de Azerbaiyán, donde permaneció un año. En 2021 pasó al Hamarkameratene, de Noruega, donde se adueñó de la titularidad en su primera campaña y fue parte del equipo que ganó el título de la segunda división.

En su segundo año en Noruega perdió regularidad y, en 2023, firmó con el Bnei Sakhnin FC de Israel. Sin embargo, tras apenas cuatro juegos, la guerra en Gaza obligó a su salida del club. Luego de un periodo como agente libre, en 2024 se unió al Columbus Crew, de la MLS.

Aunque no ha sido titular habitual, tuvo un papel protagónico en la Leagues Cup 2024, donde fue titular en la mayoría de partidos. Fue figura en la eliminación del Inter Miami y en la final ganada frente al LAFC.

Con la Selección de Guatemala

Con la Azul y Blanco, Hagen ha disputado 52 partidos en eliminatorias mundialistas, Copa Oro, Liga de Naciones y amistosos.

Desde 2018 es habitual en las convocatorias. Se consolidó como titular, incluso compartiendo vestuario con Ricardo Jerez. Actualmente se mantiene como la primera opción en el arco, pese al surgimiento de arqueros como Fredy Pérez, Kenderson Navarro y Luis Morán.

Ficha rápida