Rotondi avisa antes de empezar el Clausura 2022 con Municipal: “Con el flaco Martínez nos vamos a entender muy bien”

Dicen que la única constante de la vida es el cambio y para este ariete argentino esto no deja de probarse como cierto.

Aterrizando en el 2021 en San Marcos, para tener su primera aventura en el balompié nacional. Así, Rotondi empezó su rodaje con los toros de Malacateco a quienes enfiló al primer campeonato de su historia.

Esto lo hizo erigiéndose como figura de ese cuadro que aún dirige el estratega mexicano Roberto Hernández. Bajo el mando de Hernández y acompañado de nombres como Kenneth Cerdas o Enzo Herrera el natural de Puerto Iguazú cosechó 15 dianas con sus cañones en la fase de clasificación del anterior Apertura 2021.

Además terminó de consagrarse como pichichi de la competición, firmando otras tres en la fiesta grande del futbol nacional.

Con todo esto era indudable que las ofertas por él iban a llegar. Y ahora a cinco días de que arranque un nuevo torneo, Prensa Libre se dio a la tarea de contactarlo para platicar sobre su percepción de lo que será jugar en uno de los dos grandes del futbol guatemalteco.

“No me siento presionado, pero si sé de las exigencias que tiene estar en un club grande que te exige títulos, campeonatos. Me voy a preparar para eso y voy a trabajar como siempre para mejorar el nivel que tuve. Las críticas siempre están y estoy acostumbrado, pero no le doy importancia”, respondió al respecto de su adaptación a un club de la capital luego de venir del interior del país.

A lo largo del último certamen, Rotondi siempre remarcó que la solidaridad de sus compañeros le servía para “agrandar su figura”, preguntado sobre si su desempeño sería el mismo, ahora que las piezas que tendrá al lado serán diferentes respondió: “El equipo siempre es la clave para que un jugador funcione o le cueste más”.

En este respecto, fue un poco más allá reconociendo que sus compañeros nuevos tienen “buen pie” pero dio la nota destacando al nacional José Carlos Martínez, quien fue su escolta en el ranking de romperredes la temporada anterior, asegurando que formarán una buena dupla.

“Creo que hay muchos jugadores de buen pie en Municipal. Tengo un gran delantero como es el flaco Martínez con quien nos podemos acoplar muy bien. Nos podemos entender muy bien, ese va a ser mi desafío, poder formar esa buena dupla en el ataque”, afirmó.

“Siento que podemos hacer un buen complemento. Yo tengo otras características, él es un nueve más de área, más referente pero que juega muy bien con la pelota. Pienso que puede ser un gran complemento, como lo fue con Enzo Herrera”, continuó añadiendo que deberá adaptarse rápido a lo que quiera su nuevo entrenador José Saturnino Cardozo.

“Siempre seguí a Cardozo, lo tengo muy visto porque siempre lo sufríamos con la selección argentina, era un delantero temible, letal, eso marca la gran carrera que hizo”, fue su respuesta luego de ser cuestionado por el exjugador del Toluca mexicano con quien comparte una característica intrínseca de su posición: el gol.

“No he tenido tanta charla con él, recién llevo dos días de entrenamientos pero seguramente ya va a tener tiempo para eso, para que él me pueda enseñar un poco de su gran experiencia que tiene”, apuntó con admiración.

Finalmente, Rotondi que anotó por última vez con el campeón nacional el 30 de diciembre pasado no quiso vaticinar una cifra de anotaciones en concreto de cara a la nueva temporada. En su lugar se limitó a decir que siempre quiere superarse y mejorar, tirándola un poco al córner dijo también que lo importante es que al equipo le vaya bien antes que al individuo.

“No me animo a dar ninguna cifra, parece que todo va fluyendo y yo como jugador me quiero superar, siempre yendo por más entonces voy a tratar de superarme siempre y de aportar lo mío para el equipo. Cuando lleguen los goles, bienvenidos sean y siempre voy a ir por más pero también tengo en cuenta que somos un equipo y la prioridad es que nos vaya bien como equipo antes que en lo individual”, concluyó.

