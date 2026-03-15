Rubio Rubín anota y asiste en la primera victoria de El Paso Locomotive en la temporada

Rubio Rubín sigue en racha. El delantero guatemalteco anotó y dio una asistencia este sábado en la victoria 3-0 de El Paso Locomotive sobre Monterey Bay en la segunda jornada de la United Soccer League Championship, resultado que le da al equipo estadounidense su primer triunfo de la temporada.

El atacante chapín salió como titular por segundo partido consecutivo y disputó 71 minutos antes de ser sustituido. Al minuto 51 encontró su gol al recibir un centro al segundo palo, acomodar el balón con el pecho y definir a media altura para poner el 2-0. Dos minutos después participó en el tercero al asistir a su compañero Amando Moreno, siendo el jugador más determinante del partido.

El primer gol del encuentro había sido obra de Alex Méndez, quien abrió el marcador antes de que Rubín tomara el protagonismo en el segundo tiempo. Con esta actuación, El Paso Locomotive se ubica en el segundo lugar de la clasificación con 4 puntos y se mantiene invicto en lo que va de la temporada.

Rubín en su mejor momento

Esta es la tercera anotación del guatemalteco en apenas dos partidos con su nuevo equipo. En la jornada anterior había anotado un doblete que le valió el reconocimiento como Jugador de la Semana en la USL Championship, galardón que refleja el nivel que ha mostrado desde su llegada al conjunto de El Paso.

El buen momento de Rubín llega en un tiempo clave para el fútbol guatemalteco. El delantero es uno de los legionarios que podría ser convocado por el técnico Luis Fernando Tena para el amistoso de la Selección Nacional ante Argelia durante la próxima Fecha FIFA de marzo, donde Guatemala buscará seguir sumando experiencia de cara a sus compromisos internacionales.

El próximo compromiso de El Paso Locomotive será el jueves 19 de marzo ante Laredo Heat en condición de visita por la US Open Cup, partido donde Rubín buscará continuar con su racha goleadora y seguir aportando al invicto de su equipo en el arranque de temporada.