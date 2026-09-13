Rubio Rubín anotó en el triunfo de El Paso Locomotive y se mantiene como máximo goleador de la USL

Rubio Rubín está encendido. El delantero guatemalteco anotó en la victoria 2-1 de El Paso Locomotive ante Louisville City como visitante, llegó a 14 goles en la temporada y confirmó el buen momento individual que atraviesa en la USL Championship.

El guatemalteco salió como titular y tuvo protagonismo desde los primeros minutos. Al 21 recibió una falta dentro del área que terminó en penal. Su compañero Alex Méndez fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el 0-1 para El Paso Locomotive.

Rubín volvió a ser determinante al minuto 45. En un contragolpe recibió un centro desde el sector derecho, quedó mano a mano con el portero y definió por arriba para marcar el 0-2, una ventaja importante para su equipo antes de llegar al descanso.

La anotación le permitió llegar a 14 goles y mantenerse en lo más alto de la tabla de goleadores de la USL Championship. El delantero guatemalteco comparte actualmente el liderato con Khori Bennett, jugador del Colorado Springs Switchbacks.

Su rendimiento también ha sido reconocido por la competición. Rubín fue nombrado Jugador del Mes de agosto de la USL después de obtener el 41% de los votos, en una temporada en la que se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de El Paso Locomotive.

Rubio también se refirió a los rumores sobre una posible salida de la Selección de Guatemala. “Duele escuchar esas tonterías, pero al final del día no pienso en eso. Siempre que me llamen voy a estar dispuesto y decir que sí”, afirmó el delantero, convocado por Luis Fernando Tena para la Liga de Naciones.