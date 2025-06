Rubio Rubín confía en el apoyo de la afición para el decisivo Guatemala vs Guadalupe en la Copa Oro 2025

Guatemala se prepara para enfrentar un partido decisivo ante Guadalupe, con el objetivo de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf 2025.

El encuentro, correspondiente a la última jornada del Grupo C, se disputará este martes 24 de junio a partir de las 17:00 horas en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, escenario que promete vestirse de azul y blanco gracias a la masiva presencia de aficionados chapines.

La Selección Nacional llega con la obligación de sumar al menos un punto ante Guadalupe y esperar el resultado del otro duelo del grupo, donde Panamá se medirá a Jamaica. Un triunfo garantizaría el boleto a la siguiente ronda.

Aunque Guadalupe no ha sumado puntos en sus dos presentaciones previas, será un rival de cuidado, dispuesto a cerrar su participación con dignidad y complicar el panorama guatemalteco.

Un apoyo incalculable

La afición guatemalteca ha sido protagonista a lo largo del torneo, acompañando a la Bicolor tanto en California como en Austin, Texas, creando un ambiente de localía en territorio estadounidense.

Este respaldo ha sido clave para los jugadores, como lo recordó el delantero Rubio Rubín en la conferencia previa al partido.

“La última vez que estuvimos aquí fue contra Canadá, sabemos que fue el partido más lindo de todo el torneo. Se escuchó a toda la gente chapina en el estadio y mucho apoyo en las redes sociales y esperamos lo mismo”, expresó Rubín.

“Ya nos están apoyando en el hotel y en cualquier estadio en el que estemos aquí en Estados Unidos, pero mañana más que nunca vamos a jugar de local y eso nos ayuda mucho”, añadió.

Listo para el desafío

Sobre su participación en el duelo ante Guadalupe, Rubín aseguró estar listo y a disposición del técnico Luis Fernando Tena.

“Si me toca entrar, como me tocó contra Jamaica, o no me toca entrar como pasó ante Panamá, yo sigo trabajando de la misma forma. No me desespero, siempre listo. Espero estar preparado para el partido de mañana contra Guadalupe”, concluyó el atacante.

La Selección Nacional de Guatemala buscará este martes escribir un nuevo capítulo histórico en la Copa Oro. El sueño sigue intacto.

