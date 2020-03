Rudy Barrientos: “Hay muchas cosas por mejorar porque se vienen rivales complicados”

Rudy Barrientos fue uno de los mejores del Combinado Nacional. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)

Guatemala tiene mucho que corregir con la derrota contra los canaleros. Rudy Barrientos, quien ingresó en la segunda mitad del compromiso por José Mario Rosales a pesar de su juventud hizo diferencia.

Se unió a jugadores como Jairo Arreola, Alejandro Galindo quienes también mostraron cosas interesantes.

“Hay cosas por mejorar es evidente que no es el resultado que queríamos. Lastimosamente por ahí tuvimos oportunidades que no concretamos y a Panamá no se le puede dar ventaja”, afirmó Barrientos.

La Selección Nacional deja muchas dudas, cuando faltan 22 días para enfrentar a Montserrat. ⚽🇬🇹 https://t.co/2FDhWzpeF5 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) March 5, 2020

El jugador nacional agregó que las cosas deben cambiar ya que los rivales del equipo en la búsqueda del pase a la Copa Oro y la eliminatoria rumbo a Qatar tienen otro perfil.

“Sabemos que se vienen rivales complicados. El equipo de turno que tenemos (Montserrat) tiene muy buenos jugadores. Estamos trabajando para eso para el compromiso que se aproxima”, expresó.