San Pedro confirma que jugará en su estadio el histórico debut en la Liga Nacional

El Deportivo San Pedro, dirigido por Edwin "Chino" Vásquez, confirmó que hará historia este fin de semana al disputar por primera vez un partido en la Liga Nacional de Guatemala, luego de conseguir el ansiado ascenso tras una memorable temporada 2025-2026.

El conjunto shecano concretó un sueño que persiguió durante más de tres décadas. Después de varios intentos en temporadas anteriores, obtuvo el boleto a la máxima categoría del futbol guatemalteco, con lo que marcó un momento histórico para la institución, sus jugadores y la afición sampedrana.

Tras consumarse el ascenso, el Estadio Municipal de San Pedro fue sometido a trabajos de remodelación y mejoras para cumplir. Durante varias semanas hubo incertidumbre sobre si el recinto estaría listo para el inicio del Torneo Apertura 2026. Incluso se especuló con la posibilidad de que los supergallos disputaran sus partidos como locales en otro estadio.

Sin embargo, la junta directiva del club despejó las dudas al informar, por medio de sus redes sociales, que el escenario deportivo estará disponible para albergar el esperado debut del equipo en la máxima categoría.

De esa forma, San Pedro jugará ante su afición este sábado, cuando reciba a Xelajú MC por la primera jornada del certamen. El cuadro chivo, uno de los clubes con mayor tradición del futbol guatemalteco, protagonizará un encuentro que promete convertirse en una fiesta deportiva en territorio shecano.

Además del anuncio, el club hizo un llamado a sus seguidores para que acompañen al equipo no solo en este histórico estreno, sino durante toda la temporada como local. El mensaje difundido por la institución fue el siguiente:

"Llenemos nuestro estadio, no solo para este debut, sino para cada partido que juguemos en casa. Que cada jornada sea una muestra de identidad, orgullo y pertenencia, porque este proyecto sigue siendo de todos, porque estos colores nos representan, porque la historia que estamos escribiendo apenas comienza. Nos vemos en casa".

La expectativa es grande en San Pedro San Marcos donde la afición espera vivir una jornada inolvidable al ver por primera vez a su equipo competir en la Liga Nacional y hacerlo, además, en su propio estadio, con el respaldo de su gente.